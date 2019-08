AFP compraron casi US$ 1.000 millones en acciones chilenas en julio

Bolsa & Monedas

Las mayores compras netas fueron Cencosud Shopping, luego de su apertura en bolsa, y Enel Américas, impulsado por su masivo aumento de capital.

Pese a que julio no fue un buen mes para la bolsa nacional, la que se ha visto bajo presión en los últimos meses dado el aumento en los embates de volatilidad en los mercados internacionales, las mayores billeteras del país salieron a comprar papeles de todas formas en el mes.

Según un estudio de BICE Inversiones, las AFP invirtieron US$ 960,5 millones netos en acciones chilenas, impulsadas por las dos mayores operaciones bursátiles de lo que va del año: el debut de Cencosud Shopping y el aumento de capital de Enel Américas.

Cifras del centro de estudios de la corredora muestran que el mes pasado las administradoras previsionales compraron US$ 722 millones en títulos del brazo inmobiliario del retailer de Horst Paulmann, debido a su IPO (oferta pública inicial, por sus siglas en inglés) al cierre de junio. En EnelAm, por su parte, las AFP desembolsaron US$ 318,9 millones, cifra aumentada por su aumento de capital.

Ambas han sido catalogadas como las mayores operaciones del año. En el caso del papel Cencoshopp, la apertura en bolsa se coronó como la mayor de la historia del país, al recaudar más de US$ 1.000 millones, mientras que el aumento de capital cifró US$ 3.000 millones.

Por el contrario, las mayores desinversiones netas de las AFP durante julio fueron el holding Cencosud, con ventas de US$ 15,3 millones netos y los dos mayores bancos del país, Banco de Chile y Santander, donde las firmas enajenaron US$ 15,1 millones y US$ 14,8 millones respectivamente.