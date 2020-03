Sector retail pierde sobre US$ 9.000 millones en la bolsa en menos de un mes

Bolsa & Monedas

Entre los mayores actores de esta industria destaca Falabella. Por el contrario, la exposición a supermercados ha hecho más resiliente a SMU.

El sector de ventas minoristas se encuentra en una especie de tormenta perfecta en el país. Después del impacto que sufrieron las compañías del rubro tras las protestas que empezaron en octubre del año pasado, incluyendo saqueos y una baja en el consumo ante la incertidumbre, la llegada del coronavirus no le ha hecho ningún favor a la industria.

El aumento de la volatilidad que ha tenido el mercado, en medio de la expansión de la enfermedad en el país, sumado a las convulsiones de las bolsas internacionales, ha dejado un vacío relevante en el valor de mercado de las compañías.

Datos de la Bolsa de Comercio muestran que en total, las compañías de retail y las operadoras de centros comerciales pasaron de una capitalización bursátil conjunta de US$ 22.448 millones al cierre de febrero a US$ 13.444,7 millones al jueves (último cierre). Esto quiere decir que las once empresas de la industria que cotizan en bolsa han perdido dos quintos de su valor de mercado en menos de un mes.

¿A qué se debe este mal desempeño? "Hay un triple golpe en menos de 12 meses" para el sector, explica el gerente de renta variable de venta institucional de Tanner, Pablo Solís.

En primer lugar, destaca el ejecutivo, "previo al 18 de octubre, ya venía deteriorado el sector", dado el aumento en las tasas de desempleo, que pintaba un panorama complejo para el consumo interno.

Eso, sumado al impacto de las movilizaciones del tercer trimestre del año pasado y el crecimiento de las personas en cuarentena en el país, con los centros comerciales cerrados por a partir de esta semana, está impactando a todas las compañías del rubro. "Hay un shock de demanda importante", indica Solís.

Factor supermercado

Si bien las pérdidas son transversales hay un negocio en particular que está haciendo la diferencia.

Mientras que en el segmento de retailers small cap –es decir, de menor capitalización bursátil– las bajas son tranversales, con una pérdida de 26% equivalente a cerca de US$ 683 millones, hay un caso que destaca: SMU.

La firma ligada al grupo Saieh, controladora de supermercados Unimarc, ha perdido sólo un 12% de su valor en bolsa en marzo, equivalente a US$ 112 millones.

Según comenta Solís, esto se debe a que el más impactado por la contingencia reciente es el consumo discrecional, mientras que los bienes de consumo básico, como los que venden los supermercados, se vuelven más resilientes.

Esto también ha marcado la diferencia entre el comportamiento de los dos mayores retailes de Chile, según el ejecutivo de Tanner. Mientras que Falabella ha perdido casi 42% de su capitalización en lo que va del mes, viéndola caer en US$ 4.856,6 millones, Cencosud –que tiene una mayor exposición a supermercados, a través del Jumbo– ha cedido US$ 2.163,9 millones, una baja de cerca de 36%.

La compañía más impactada en este período, a nivel de caída proporcional ha sido La Polar, que ha borrado sobre 59% de su valor bursátil este mes, pasando de US$ 57,7 millones en febrero a US$ 23,5 millones esta semana.

Le siguen los operadores de centros comerciales Parque Arauco y Cencosud Shopping –operador de Costanera Center y Alto Las Condes–, con bajas de más de 45% en su patrimonio, por sus caídas de US$ 929,7 millones y US$ 1.472 millones, respectivamente.