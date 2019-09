Cobre respira y anota alza de más de 2%

Commodities

Un respiro tuvo el cobre luego de frenéticas jornadas de baja, que llevaron al metal rojo a cotizar a comienzos de semana a su menor valor desde 2017 (US$ 2,51 la libra). Hoy las buenas noticias sobre la guerra comercial tuvieron efecto inmediato en la cotización de nuestro principal producto de exportación, que subió 2,01% en la bolsa de metales de Londres.

Y es que los equipos negociadores de China y Estados Unidos anunciaron que se reunirán a principios de octubre en Washington para seguir buscando una solución a la guerra comercial.

En este contexto, hoy el cobre se ubicó en US$ 2,620 la libra (US$ 5.777 la tonelada). Con esto el cobre anota un promedio en lo que va del año de US$ 2,752 la libra. Asimismo, los futuros del commodity suben 1,60%.