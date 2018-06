El cobre profundiza caída y se acerca a caer de la barrera psicológica de los US$ 3 la libra

Commodities

La guerra comercial entre Estados Unidos y China no da tregua al cobre que no para de caer y ya se acerca a pasos agigantados a caer del soporte psicológico de los US$ 3 la libra.

El commodity perdió 0,57% a un precio de US$ 3,01639 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, anotando así su cuarto retroceso seguido y se mantiene en su valor mínimo desde el 4 de abril, cuando se transó en US$ 3,00505.

En tanto, el precio futuro a tres meses cedieron 0,64% a un precio de US$ 3,01503. Asimismo, los inventarios cayeron 0,18% hasta las 298.250 toneladas métricas.

El metal rojo se ha visto perjudicado por los temores a la guerra comercial y cómo afectaría a la demanda del metal por parte de su mayor consumidor: China.

"La caída generalizada de las materias primas se debe al aumento de la tensión de la guerra comercial, debido a las declaraciones de Larry Kudlow, asesor de la Casa Blanca, quien afirmó que la postura frente a China no se ha suavizado", explicó Daniel Meriño, analista de mercados XTB Latam.