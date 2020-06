El nuevo "rey del cobre" sigue apostando por el metal y el precio ya acumula alza de 25% en dos meses y medio

Commodities

El principal producto de exportación del país subió 2,12% en la Bolsa de Metales de Londres, por lo que quedó en US$ 2,63 la libra.

La buena racha para el cobre sigue, dado algo de respiro a las arcas fiscales que se verán presionadas por los efectos del coronavirus y los recursos que el Estado tendrá que inyectar para apuntalar la economía. Durante esta jornada, el principal producto de exportación de Chile alcanzó su valor máximo desde el 17 de febrero, respaldado por una reducción en los inventarios y buenas perspectivas del mercado hechas por "el nuevo rey del cobre".

Según los últimos datos entregados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal experimentó una variación de 2,12% en la Bolsa de Metales de Londres, cotizándose en US$ 2,63 la libra.

Con esto, el commodity acumula una alza de 25,6% desde que el metal tuvo su punto más bajo este año cuando bajó de los US$ 2,10 la libra el 23 de marzo.

En tanto, el futuro a tres meses del commodity alcanza los US$ 2,64 la libra, representando una variación de 2,07%.

Proyecciones a nivel global

El mercado de cobre ha cambiado y tiene un nuevo rey. El grupo Trafigura, destronó a Glencore como el principal comerciante del metal, al asegurar que la compañía compró y vendió 4,35 millones de toneladas de cobre el año pasado, por lo que su visión de mercado es oída por los inversionistas. En conversación con Bloomberg, el jefe de comercio de cobre de la entidad, Kostas Bintas, aseguró que “mientras que la demanda de otros metales industriales han sido duramente golpeados durante la pandemia, los paquetes de estímulo masivo están reforzando las perspectivas a corto y largo plazo para el cobre”.

Además, indicó que "el metal está saliendo de esta crisis de manera diferente, ya que "cuando se calmaron los bloqueos y la gente empezamos a volver al trabajo, nos sorprendió ver a nuestro los clientes no solo aceptan entregas de volúmenes que ya habían recibido comprado, pero solicitando más para cubrirse en caso de que haya hubo más interrupciones en el suministro".

Por su parte, Goldman Sachs recalcó que la demanda china ha "superado incluso a los más optimistas proyecciones" y predijo que la demanda de cobre aumentará un 1,5% este año. En este sentido, elevó su pronóstico de cobre de 3 meses de US$ 4.400 a US$ 6.000 por tonelada (US$ 2,72 la libra)

"Los mercados de metales han sido los mayores benefactores de la demanda china inducida por la política, un dólar debilitado y una fuerte disminución de los costos de financiación”, aseguraron los analistas de Goldman.