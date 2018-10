Más respiro para las bencinas: Petróleo sufrió fuerte caída y quedó bajo los US$ 80 el barril

Commodities

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ya había adelantado baja en el precio de las gasolinas en la próximas semanas, pero podrían ser mayores de las esperadas.

Comienzan a respirar los bolsillos de los chilenos que tienen auto. Y es que si el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que las bencinas sufrirían bajas, estas se podrían acentuar considerando que el valor del petróleo cayó a su menor valor en varias semanas.

Lo anterior, luego de que Arabia Saudita se comprometiera a subsidiar cualquier déficit de oferta producto de las sanciones iraníes, en una señal de que quiere evitar que el crudo alcance los US$ 100 el barril, la cotización internacional del petróleo sufre caídas que superan el 4%.

"Satisfaceremos cualquier demanda que se materialice", dijo el ministro saudita de Energía, Khalid Al-Falih, en una conferencia que se está desarrollando en su país.

Según datos de Reuters, el Brent cayó de los US$ 80 el barril, niveles que no se veían desde septiembre pasado. En concreto, este tipo de petróleo perdió 2,19%, cotizándose en US$ 79,58. Por su parte, el WTI tuvo una fuerte caída de 3,98%, por lo que su valor llega a US$ 66,54 por barril, su menor valor desde el 17 agosto.

Según detalla Bloomberg, el ministro de Energía ha realizado varios comentarios con el fin de atenuar una posible amenaza de que se use el petróleo como un arma política para tomar represalias contra posibles sanciones relacionadas con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Y parece que funcionó, ya que los inversionistas se han enfocado más en las reservas de crudo estadounidense que en el posible deterioro de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

Pero en el mercado indican que la caída que están registrando las acciones a nivel global profundiza las caídas del crudo.

"Hay varias razones para la caída del petróleo crudo, la principal de ellas es que es un día de riesgo en todos los mercados financieros", dijo a Bloomberg Bob Yawger, director de la división de futuros de Mizuho Securities USA, agregando que "se ve a personas que huyen del espacio de las materias primas y de las acciones para poner su dinero en un lugar seguro".