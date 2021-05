Petróleo Brent supera los US$ 70 el barril impulsado por la reapertura económica de EEUU y Europa

Commodities

El nivel del crudo de referencia en Europa supera máximos de dos meses ante las mejores perspectivas económicas.

El petróleo sube hasta alcanzar los US$ 70 por barril por primera vez desde marzo, ya que las expectativas de una recuperación de la demanda tras la reapertura de las economías en Europa y Estados Unidos compensan la preocupación por la propagación de los casos de coronavirus en Asia.

La economía británica reabrió el lunes, y Europa está empezando a retomar la actividad en ciudades y playas. Los nuevos casos en Estados Unidos siguen disminuyendo y Nueva York levantó el requisito de las mascarillas para las personas vacunadas.

Los futuros del crudo Brent subían 0,4%, para llegar a los US$ 69,70, tras superar los US$ 70 más temprano en la sesión por primera vez desde el 15 de marzo. El crudo estadounidense West Texas ganaba 0,5% para alcanzar los US$ 66,59.

El alza hasta los US$ 70 eleva el repunte del Brent este año al 35%, apoyado por los recortes de oferta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados. Esto podría provocar un mayor avance, dicen algunos analistas.

"Un avance por encima de los US$ 70 dólares debería desencadenar una compra más sistemática y hacer que suba hasta los US$ 71,50 dólares por barril con bastante rapidez", dijo a Reuters el analista de OANDA, Jeffrey Halley.

Asimismo, los avances de Europa y Estados Unidos en la lucha contra la pandemia contrastan con la situación en Asia, lo que está limitando el alza del petróleo.

También pesa sobre los precios la perspectiva de que se reactive el acuerdo nuclear de Irán, que permitiría al país miembro de la OPEP reanudar totalmente sus exportaciones.