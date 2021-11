Petróleo se derrumba ante los temores de la nueva variante del Covid-19

Commodities

El crudo Brent se desplomaba 10,7%, a US$ 73,4 el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdía 11,23%, a US$ 69,59 el barril.

Los precios del petróleo registraban una fuerte caída, ya que una nueva variante del Covid-19 asustaba a los inversionistas y se sumaba a las preocupaciones por un superávit de oferta que podría aumentar en el primer trimestre.

El crudo se desplomaba junto a las bolsas mundiales por temor a que la variante, que Reino Unido dijo que los científicos consideran como la más significativa encontrada hasta la fecha, podría restringir los viajes y frenar el crecimiento económico y la demanda de combustible.

Los inversionstas también estaban atentos a la respuesta de China a la liberación estadounidense de millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas en coordinación con otras grandes naciones consumidoras, en el marco de una iniciativa para enfriar los precios.

Es probable que una liberación de esta naturaleza aumente los suministros en los próximos meses, dijo una fuente de la OPEP, basándose en los hallazgos de un panel de expertos que asesora a los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

"La evaluación inicial de la OPEP de la liberación coordinada (de existencias) y la aparición repentina de una nueva variante del coronavirus genera serias preocupaciones sobre el crecimiento económico y el balance petrolero en los próximos meses", dijo Tamas Varga, analista de PVM.

La producción iraní también estaba en el centro de atención, ya que el lunes se reanudarán las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre la reactivación de un acuerdo nuclear de 2015 que podría llevar al levantamiento de las sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo de Teherán.

Sin embargo, el hecho de que Irán y la Organización Internacional de la Energía Atómica no lograran alcanzar esta semana ni siquiera un acuerdo modesto sobre el monitoreo de las instalaciones nucleares de Teherán es un mal augurio para las conversaciones, dijo Henry Rome, analista de Eurasia.