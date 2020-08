Columna de Eric Parrado en FT denuncia discriminación contra mujeres en Chile por solicitudes de créditos

Finanzas Personales

El prestigioso periódico británico Financial Times publicó en su edición de hoy miércoles una extensa columna Eric Parrado donde el economista chileno y exsuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras aborda los desafíos que representa para la región la dificultad de las mujeres para acceder a financiamiento.

Bajo el título “Las mujeres en Latinoamérica no reciben crédito”, el ahora economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza los costos que esta situación plantea para nuestros países.

El experto comienza su argumento citando un reciente estudio del organismo multilateral que utilizó una serie de actores y actrices que simularon solicitar préstamos en instituciones financieras en Chile, y destaca que sus hallazgos tienen un profundo impacto para el emprendimiento femenino, no solo en el país, sino también para todo el vecindario.

Pese a su sofisticado y profundo sistema financiero y los esfuerzos realizados en los últimos años por avanzar en temas de igualdad, la investigación reveló que las solicitudes de las mujeres tenían 18% menos probabilidades de ser aprobadas, pese a que fueron redactadas de la misma manera que las de los hombres.

Pero esto no solo perjudica a las mujeres, sino también a los propios bancos, destacó el economista, que también participó en la elavoración del informe. “El monto estimado de ganancias perdidas debido a postulantes rechazados por discriminación de género asciende a una media de US$ 1.785, casi un cuarto del tamaño del crédito promedio”.

Aún más, las mujeres representan un tercio de los préstamos totales del país por US$ 159 mil millones, por lo que una simple extrapolación sugiere que los créditos no otorgados a las mujeres podrían ascender a US$ 12 mil millones, “una cantidad considerable”, señala en su columna.

La mayor parte de la discriminación fue responsabilidad de funcionarios varones, aunque no todos actuaron de manera sesgada. “Un descubrimiento sorprendente fue que cuando a los funcionarios varones que preferían otorgar créditos a clientes hombres se les decía que las mujeres tienen más probabilidades de pagar, su discriminación por género aumentó”, en vez de disminuir.

Oportunidad de cambio

Parrado destaca que este tipo de sesgo irracional no es sostenible en una región como Latinoamérica, y particularmente en esta época de pandemia, donde los paquetes de alivio financiero son clave para salir de la crisis y el emprendimiento femenino puede jugar un papel clave.

Y la emergencia sanitaria presenta por lo mismo una buena oportunidad para cambiar las cosas. Algunas soluciones son fáciles, partiendo por los formularios de solicitud, que deberían dejar de incluir referencias al género.

Ese es un buen comienzo pero no suficiente. Las propias áreas de préstamos de los bancos deben reflejar una mayor diversidad. El estudio en Chile mostró que los bancos con más ejecutivos varones estaban asociados a un mayor nivel de discriminación.

Pero junto con eso las propias instituciones financieras deberán hacer un esfuerzo consciente por incentivar una mayor tasa de aprobación de créditos para mujeres. Los beneficios serían considerables, asegura Parrado.

“Muchos estudios muestran que una mayor diversidad de género conduce a mayor innovación, productividad, creatividad y a un aumento en la reputación de las empresas. Pero también eleva la rentabilidad. Inversionistas tomen nota”, concluye la columna del economista jefe del BID.