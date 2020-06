¿En qué consiste y cómo operará el Fondo Crece?

Finanzas Personales

El programa mediante el cual Corfo otorgará recursos a instituciones bancarias no financieras, para que éstas entreguen créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, ajusta sus últimos detalles para entrar en funcionamiento.

Falta poco para que el Fondo Crece comience a operar. La nueva línea de garantía para fondos privados impulsada por Corfo que busca otorgar liquidez a instituciones financieras no bancarias —como factoring, leasing y cajas de compensación— para que, en última instancia, entreguen crédito a micro, pequeñas y medianas empresas que no puedan acceder a créditos bancarios, está en su fase final de aprobación.

Precisamente, el reglamento del programa se encuentra en el Ministerio de Hacienda luego de que Corfo terminara su participación en él.

El Fondo nace con la idea de que distintas entidades privadas constituyan fondos de inversión en deuda, los que son gestionados por una Administradora General de Fondos (AGF). A su vez, estos fondos darán préstamos a entidades financieras no bancarias, como factoring, leasing y cajas de compensación a cambio de un colateral. Y, además, estos fondos postularán a la nueva línea de garantía estatal de Corfo para cubrir esos préstamos. Por último, las entidades no bancarias otorgarán préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con los recursos obtenidos desde el fondo de inversión.

A continuación, te explicamos los alcances de este programa:

- ¿De dónde provendrán y cuánto serán los montos que otorgará el Fondo?

Los recursos con los que se creará esta nueva garantía se originan en activos financieros propios de Corfo por US$ 150 millones, los que podrán ser apalancados 6,6 veces permitiendo garantizar colocaciones o créditos por US$ 1.000 millones.

Este monto será aportado desde el mundo privado por fondos constituidos que se prevé participen en la licitación de las garantías, proceso que se realizará una vez que el reglamento salga aprobado de Contraloría. Ya hay entidades que han mostrado interés por este fondo, por ejemplo, las AFP y otros actores, por lo que en caso de que haya mayor interés se podrían aumentar las garantías. Desde Corfo pretenden comenzar con US$ 1.000 millones y con eso esperan llegar a 40.000 pymes con un crédito promedio de $20 millones por pyme.

- ¿Cuáles son los requisitos para participar?

Las entidades que participen en la licitación de garantías —que se prevé se constituyan mediante Administradoras Generales de Fondos (AGF)— deberán estructurar su oferta con condiciones convenientes y se les exigirá un estándar de experiencia en gestión de recursos que quedará establecido en las bases de licitación, donde también quedará fijada la comisión de Corfo, que se estima va a ser del orden entre el 0,5 y el 1%.

Asimismo, podrán acceder micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades ante el SII en primera categoría, con ventas anuales netas entre 200 y 25.000 UF. También aquellas empresas con ventas anuales demostrables inferiores a 200 UF solo en el caso de tener menos de un año de existencia. Y por último, cooperativas con ventas anuales demostrables promedio por asociado/a menores a 25.000 UF al año.

- ¿Cómo funcionará la garantía?

A diferencia del Fogape, que se ordena por tamaños de empresas y montos, esto sigue una lógica completamente distinta: el porcentaje es uno solo, de 80% y se ejerce sobre el colateral que levante la AGF.

Es decir, si se toma un fondo administrado por una AGF a la que una institución financiera no bancaria le pide un préstamo de 100, la AGF le puede pedir que deje como colateral un monto superior, por ejemplo, 125, que pueden ser prendas como las facturas en el caso del factoring. Aquí, Corfo le garantiza el 80% del colateral, es decir, 100 de los 125 que dejó en prenda. Esto al final cubre el total del crédito entregado y la vigencia de la garantía será de 1 año.

Serán las mismas AGF las que definirán los montos de colaterales que exijan a las entidades no bancarias dependiendo de cuánto quieran cubrirse del riesgo. En caso de no pago, los fondos deberán dirigirse a la institución financiera no bancaria, que asume todo el riesgo porque no está garantizada, y responde con su patrimonio a la deuda que adquirió con el fondo y también tiene que pagar con el colateral que dejó en prenda. Si eso no funciona, se puede dirigir a Corfo y hacer efectiva la garantía.

- ¿Existe algún límite para las tasas de interés?

De acuerdo con el borrador del reglamento, la tasa de interés que pueden cobrar las instituciones financieras no bancarias que operarán como intermediarias, las operaciones de menos de UF 200 o su equivalente en pesos o dólares, la comisión a cobrar no podrá ser superior al 75% de la Tasa Máxima Convencional (TMC), para las operaciones de crédito, leasing y leaseback.

En las transacciones de factoring de menos de UF 200, no podrán aplicar un costo total superior al 75% de la TMC. Según se indica en el texto, se entenderá como la diferencia de precio, las comisiones de cobranza de las facturas, los gastos operaciones y cualquier otra comisión o gasto que no sean considerados contingentes, como el interés por mora, las retenciones o los excedentes.

- ¿Quiénes podrán acceder a los créditos?

"Todas las entidades no bancarias podrán acceder a financiamiento mediante este programa", asegura Antonio Turner, gerente general de Tanner. Sin embargo, así como se exigirán estándares de calidad a los aportantes, las IFNB también tendrán que cumplir requisitos como, por ejemplo, que estén inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o en caso de ser fondos de inversión, deben ser públicos, no privados.

De esta manera, las IFNB registradas en la CMF, como es el caso de Tanner, "podremos hacerlo directo a través del Fondo Crece, y quienes no lo estén podrán acceder a través de fondos de deuda privada que estén registrados en la CMF", explica Turner. Esto permitirá tener acceso a la información de balances, lo que da garantía de las entidades que solicitarán los créditos.

- ¿Cómo saber qué opción es más conveniente para las mipymes?

Se publicarán las tasas de cada uno de los actores financieros no bancarios con anuncios mensuales por tramos de empresas, junto con las de Fogape, para que las pymes puedan elegir cuál les conviene más. Esto bajo la lógica de que la competencia favorecerá que las tasas se mantengan en niveles convenientes para las pymes.

"Es un programa tremendamente innovador, pensado para dar una solución efectiva a un problema real que tienen hoy las pymes de nuestro país", dice el ejecutivo de Tanner, añadiendo que el programa considera el funcionamiento y operatoria de todos los actores que son partícipes, "con el objetivo de que este programa no sea letra muerta".