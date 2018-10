La dura crítica de Habitat a la reforma: "Produciría mayor frustración al enfrentar la realidad habiendo creído que estaba solucionado"

Finanzas Personales

Por medio de una carta a los afiliados, el presidente de AFP Habitat, Cristián Rodríguez, mostró sus críticas sobre la reforma de pensiones que dio a conocer el gobierno y que entrará en los próximos días al Congreso, indicando que "queremos recibir pensiones sin contribuir para ellas".

Para justificar lo anterior, el ejecutivo indicó que de acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones, entre enero y junio de 2018 se pensionaron por vejez más de 60 mil personas, de las cuales sólo 12 mil cotizaron más de 30 años, "es decir, el 80% de quienes se pensionaron durante el semestre pasado en Chile no contribuyó para una pensión completa, y ahí radica el principal problema de las pensiones en Chile".

Otra de las críticas hechas por Rodríguez es sobre la edad de jubilación y la diferencia que hay entre hombres y mujeres. En este sentido, señaló que si se igualara la edad de retiro a 65 años, la pensión de la mujer crecería más de 40%," por lo que, si suponemos que las mujeres se pensionaron a la edad legal de 60 años, el hecho de igualar la edad a la de los hombres significaría que la pensión promedio habría sido superior a $ 480 mil que es el 67% del sueldo promedio de las mujeres que cotizaron en junio de 2018", añadiendo que "esta sería la realidad de las mujeres hoy si se hubiese aplicado la recomendación de la Comisión Marcel de 2006".

Además, cuestionó que la tasa de cotización -pese a subirse al 14%- siga siendo más baja que el promedio de los países OECD.

"Eso no es suficiente para las futuras generaciones. Si nos hemos demorado 35 años en aumentar la tasa de cotización, no podemos esperar 35 más para llegar a los niveles promedio de hoy de la OECD", sostuvo en la misiva.

"Necesitamos como país no perder el tiempo, que no nos sobra, en un proyecto que termine sin hacerse cargo, en forma seria y profunda, de los temas mencionados en orden de prioridad: regularidad y constancia en las cotizaciones, aumento en la edad de jubilación y mayor tasa de cotización. Sin abordar estas tres variables no se solucionará el problema de las pensiones futuras y sólo se produciría mayor frustración al enfrentar la realidad habiendo creído que estaba solucionado. El problema se traducirá en una enorme carga fiscal, ya que, si sólo el 20% de las personas cotizan regularmente, el estado tendrá que hacerse cargo del 80% restante, imponiendo así una carga tributaria imposible de soportar para nuestros hijos y nietos", comentó en el documento a los afiliados.

"Nuestro país necesita una solución de largo plazo, entendida como un avance para mejorar en forma definitiva las pensiones actuales y por sobre todo las futuras con una mirada realista e informada, sin eufemismos ni romanticismo respecto de lo que fue el antiguo sistema de reparto. Esta solución requiere coraje político del gobierno para presentarla y del congreso para aprobarla", concluyó.