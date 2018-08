AFP invierten US$ 461 millones en la bolsa local durante julio

Mercados en Acción

En julio las AFP llevaron a cabo una agresiva compra de acciones locales. Según Bice Inversiones compraron US$ 460,9 millones netos en papeles chilenos, con el mayor desembolso en Mallplaza, que a finales del mes pasado realizó su apertura en bolsa. En este papel invirtieron US$ 138,7 millones netos. Además, compraron US$ 80,9 millones en Hortifrut y US$ 64,9 millones en Falabella.