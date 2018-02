Caso cascadas: Corte admite recursos de AFP Habitat en contra de Ponce Lerou

Mercados en Acción

A fines del año pasado, el 20° Juzgado Civil de Santiago declaró inadmisible la demanda presentada por la administradora en contra de ejecutivos y sociedades que participaron del esquema.

Continúa la batalla judicial que mantiene AFP Habitat por el caso cascadas. El pasado 9 de enero ingresó un recurso de apelación y de casación en forma en la Corte de Apelaciones, luego de que el 20° Juzgado Civil de Santiago rechazara la demanda que interpuso en contra de Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon, Patricio Contesse Fica, Leonidas Vial y tres sociedades de inversión.

Así, el 19 de enero, el tribunal de alzada resolvió declarar admisible la acción judicial llevada a cabo por la administradora, por lo que ahora los abogados que representan a todas las partes deberán presentar sus alegatos, para que luego la instancia conceda o no uno de los recursos ingresados. Con todo, de no ser satisfactorio lo resuelto por la Corte de Apelaciones, tanto la gestora como los demandados pueden acudir a la Corte Suprema, para intentar dar vuelta el fallo.

En enero de 2015, la AFP ligada la Cámara Chilena de la Construcción y a la compañía financiera estadounidense Prudential presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de los ejecutivos y sociedades que estuvieron involucrados en el caso. Lo anterior, con el fin de demostrar que los fondos de pensiones que administran fueron perjudicados económicamente.

Habitat acusó que en seis operaciones accionarias realizadas por los demandados los recursos de sus afiliados sufrieron daños por más de $ 5.941 millones. Por fondos invertidos en la minera no metálica, la gestora señaló que el A sumó perjuicios por 1.237 millones, el B por 1.817 millones, el C por 2.518 millones, el D por 364 millones y el E 3,9 millones.

Los argumentos

Para uno de los casos expuestos con el que la AFP se sintió perjudicada, la demanda indica que “se evidencia claramente la triangulación de operaciones de venta y de compra de acciones con el objeto de extraer ilegalmente riqueza desde las Sociedades Cascadas, menoscabando su patrimonio, para beneficiar ilegalmente a una sociedad vinculada, conforme al perverso e ilícito esquema descubierto por la SVS”.

Por otra parte, la defensa de los ejecutivos se basó, como era de esperar, en negar que hubiera tales perjuicios reclamados por la administradora. Además, en el caso de que estos existiesen, son indirectas y, por lo tanto, no procede una indemnización, señalaron. “No existe perjuicio; y, en el improbable caso de que se considere que existe lo que suponemos para el sólo efecto del análisis, no cumple con los requisitos para ser indemnizable porque es indirecto y no hay relación de causalidad”, dice el escrito de la defensa de Ponce Lerou.

Contesse Fica apuntó en su oportunidad a que, contrario a la acusación de Habitat, los fondos invertidos en las sociedades controladoras de SQM han obtenido rentabilidades.

“Los fondos administrados por AFP Habitat no han sufrido perjuicio alguno. Si algo ha ocurrido durante el período reprochado es que el valor de sus acciones en las Sociedades Cascadas ha subido, generando una significativa rentabilidad para los Fondos de Pensiones”.

Finalmente, y tras el peritaje de dos profesionales con opiniones absolutamente distintas, donde uno indicó que sí hubo perjuicio y el otro que solo hubo ganancias para los recursos de los afiliados de Habitat, el tribunal decidió fallar en contra de la administradora.

“Esta sentenciadora estima que al no haberse acreditado por la demandante AFP Habitat que hubiese sufrido daño económico en los fondos de pensiones que administra, no existe y no hay responsabilidad extracontractual que perseguir y hacerse efectiva”, reza la resolución de noviembre pasado del 20° Juzgado Civil de Santiago que ahora es reclamada en la Corte de Apelaciones.

Arista Banchile Corredores de Bolsa

AFP Habitat también llevó el juicio que mantiene con Banchile Corredores de Bolsa a la Corte de Apelaciones por el caso cascadas. La administradora ingresó el 10 de enero un recurso de apelación de sentencia en contra de la corredora y su exgerente de inversiones, Cristián Araya, luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago el 23 de octubre del año pasado fallara en contra de la demanda presentada por la propia AFP.

La gestora acusó a Banchile Corredores de Bolsa de haber accedido a los requerimientos de sus clientes, los ejecutivos de SQM y las sociedades cascadas, para llevar a cabo operaciones de compra y venta de acciones bajo el ya conocido esquema, lo que fue desestimado por el tribunal, que obligó a cada parte a pagar las costas correspondientes.

De hecho, la corredora pidió a la Corte de Apelaciones, en el mismo caso llevado por Habitat, que la demandante, en este caso la AFP, se haga cargo de todas las costas del juicio de primera instancia, además de las que se generen con el recurso de apelación.