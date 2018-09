HDI Seguros no logra llegar a acuerdo con trabajadores y sindicato mantiene huelga

Mercados en Acción

La entidad ya enteró 18 días de paralización de sus actividades lo que ha afectado el funcionamiento de sus sucursales.

Las relaciones entre los trabajadores y la gerencia de la compañía de seguros HDI no ha podido llegar a buen puerto.

La entidad hoy cumple 18 días de paralización de sus actividades y a través de un hecho esencial, ayer la aseguradora comunicó que a la fecha “no ha existido acuerdo entre la Sociedad y el Sindicato de Trabajadores, por lo que la huelga informada se mantiene”.

De todas formas, la compañía explicó que habiéndose cumplido el plazo legal para el reintegro de los trabajadores, algunos se han reincorporado y retomado a sus respectivas funciones.

“Estas reincorporaciones han permitido avanzar en la normalización del proceso de liquidación de siniestros de vehículos motorizados y la atención en sucursales”, indicó la entidad en el documento enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Por otra parte, HDI Seguros dijo que hoy las sucursales de Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Chillán reanudarán sus operaciones.

Asimismo, el documento firmado por el gerente general de la compañía, Felipe Feres, asegura que se comprometerá a “mantener informado al mercado sobre la evolución de esta situación, y en caso de producirse algún efecto material, sobre los resultados o la posición de solvencia de la sociedad”.

El pasado 10 de septiembre, día en que se inició la huelga, la empresa por medio de un hecho esencial había indicado que el sindicato reúne cerca del 43% de los trabajadores y que la huelga duraría hasta al menos el 24 de septiembre.

Visión del sindicato

El martes de esta semana, el sindicato de trabajadores solicitó una reunión con el gerente general, para dar una propuesta y deponer la huelga.

El planteamiento contenía los mismos puntos que había realizado la empresa pero solicitando tres correcciones.

Uno de los cambios era que los tickets de colación ascendieran a $ 4.500 para todos los socios.

Una segunda modificación señalaba que el bono de término de conflicto fuera de $ 550.000 para los socios. Mientras que para los que no fueran socios del sindicato, también se extendiera el beneficio pero con un bono de $ 150.000.

Otro de los cambios planteaba que el sindicato asumía los días en huelga pero que fueran descontados en cinco cuotas.

Sin embargo, la negociación no prosperó y la propuesta fue rechazada por la empresa explicando que no había dinero y que no habría bono de término de conflicto para nadie.

“Los socios se encuentran molestos y decepcionados con la intransigencia de la empresa y esta huelga pasa a ser indefinida desde el día de hoy (ayer)”, manifestaron los trabajadores.

En el intertanto, la empresa se ha llenado de reclamos por parte de los clientes.

Problemas para pagar las cuotas de los seguros, call center saturado, son parte de los problemas que denuncian los clientes de HDI Seguros.

Las utilidades reportadas por la compañía al regulador durante el primer semestre de este año ascienden a más de $ 4.000 millones.