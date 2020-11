Lo que debes saber este martes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

No hay nada que les guste más a los mercados que la certidumbre. La ola de apetito por el riesgo gana fuerza, ante las expectativas de una transición ordenada en EEUU. Donald Trump finalmente autorizó el inicio de la transición de gobierno, a pesar de no reconocer públicamente su derrota. Mientras, Joe Biden no ha perdido el tiempo y ya tiene casi listo a su gabinete. La aparente designación de Janet Yellen como primera mujer a cargo del Tesoro también es bienvenida por los mercados. No por ser mujer, sino porque la conocen, y esperan que la expresidenta de la Fed se concentre en el estímulo fiscal y la reactivación económica, lejano al rol más político que ha tenido Steven Mnuchin.

Las acciones en Asia subieron más de 1%, impulsadas por el rally (+2,50%) del Nikkei, que retomó las actividades tras un feriado. En Europa, el Stoxx600 avanza 0.57%, con las expectativas del retorno del comercio y el turismo durante la temporada navideña. Los futuros de Wall Street suben entre 0,5% y 0,8%, apoyados también en las perspectivas de un pronto despliegue de las vacunas contra el Covid-19. Pfizer solicitó a la FDA una autorización de emergencia de su vacuna. Moderna y AstraZeneca seguirían sus pasos hasta el fin de esa semana.

El dólar amplía su caída y da impulso con ello a las materias primas. El cobre se recupera del retroceso de ayer y sube 0,4% en su apertura en Londres. Reuters reporta un aumento neto de 15% en las posiciones largas a favor del metal, en señal de una apuesta alcista. En general, el consenso del mercado apunta a nuevas alzas para el metal, bajo la premisa de que las vacunas permitirán acelerar la recuperación de la economía. Diario Financiero recoge las optimistas proyecciones de Cochilco para el metal, que proyecta un aumento del precio promedio desde US$2,75 a US$2,90 en 2021.

Señales de reactivación y reapertura también llegan a la industria turística en Chile. Tras la reapertura de fronteras, las aerolíneas prepara ya nuevas rutas y frecuencias.

El escenario es menos positivo en lo político. No suficiente con su ofensiva en el Congreso, la oposición amenaza con desestabilizar al país políticamente impulsando la idea de un adelanto de la elección presidencial. En esto parecen seguir los pasos de la oposición peruana. ¿Es el modelo que se quiere seguir? El Ejecutivo se concentra, en lo inmediato, en un control de daños con el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. No lo frena, pero busca ponerle limitaciones, aunque se abre a modificar su proyecto original.

ATENTOS HOY: