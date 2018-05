Peso chileno, la moneda emergente que más se apreció frente al dólar

Mercados en Acción

El tipo de cambio cerró en $ 625, tras una brusca caída de $ 11,8 durante la jornada.

Tras seis días consecutivos de alzas, el dólar a nivel local registró una fuerte caída, lo que le otorgó un respiro a la depreciación del peso chileno que se venía observando en las últimas jornadas.

El tipo de cambio anotó un descenso de $ 11,8 en la jornada, cotizándose en $ 625 vendedor, lo que representó un retroceso de 1,85% comparado con el viernes pasado.

El incremento del precio del cobre sumado al debilitamiento del dólar al nivel global fueron los principales factores que provocaron la apreciación de la moneda local. El principal producto de exportación de Chile alcanzó su mejor desempeño desde el 25 de abril -cuando cotizó en US$ 3,15 la libra-, tras aumentar 1% en la Bolsa de Metales de Londres al cierre de ayer.

La divisa estadounidense, por su parte, cayó frente a monedas como el euro, la libra y el peso mexicano, entre otras, registrando una baja de 0,91%.

Desde Bci, el economista Antonio Moncado explicó que la posición neta de inversionistas no residentes también contribuyó al descenso. “A fines de la semana pasada, la posición neta de inversionistas no residentes dejó de tener un flujo de salida, por tanto hay una detención en ese escenario que proporcionó durante algunas semanas un espacio apreciativo importante en el peso”, precisó.

De esta forma, proyectó que durante los próximos días se continuará viendo un fenómeno similar “que debiera tender a apoyar un poco más de apreciación en el peso”

Para Martina Ogaz, analista de Euroamerica, existe un mayor optimismo frente a monedas de economías emergentes. Esto porque gran parte de las monedas de estas economías “se apreciaron la jornada anterior y la gran mayoría se había visto afectada ante los riesgos geopolíticos de semanas anteriores”.

Más en detalle, Ogaz señaló que la apreciación del peso chileno, que fue la mayor en comparación con otras monedas emergentes, “es reflejo de las buenas cifras económicas y de mejores expectativas que ha presentado nuestro país en comparación al resto de la región”.



¿Más cerca de $ 620?



Una corrección al alza realizaron desde Bci, pronosticando que el tipo de cambio se ubicará a fines del 2018 en $ 620 y no en $ 610 como habían proyectado en su último informe trimestral. “Vemos un precio del cobre levemente más bajo que nuestro último informe, pasando de US$ 3 la libra a US$ 3,20 la libra”, puntualizó Moncado.

Similar visión entregó Ogaz, quien indicó que en el corto plazo que el tipo de cambio se mantendría en un rango entre $ 620 y $ 630.



Cobre alcanza mejor nivel desde fines de abril



En un ambiente más distendido en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y apoyado por el debilitamiento del dólar internacional, el mineral rojo volvió a registrar un buen desempeño.



El cobre registró por segunda vez consecutiva un incremento, al cotizarse en US$ 3,14 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Así, el alza representó un avance de 1% respecto a la jornada anterior, cuando se ubicó en US$ 3,10.



De esta forma, el commodity alcanzó su mejor nivel desde el 25 de abril pasado cuando transó en US$ 3,15 la libra.



Más en detalle, el precio futuro a tres meses anotó un alza de 0,94%, situándose en US$ 3,15 la libra.



Respecto de los inventarios, estos anotaron un leve descenso de 0,90%, lo que equivalió a 2.725 toneladas menos al cierre del día anterior.