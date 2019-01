Subsecretario de FFAA y proyecto de ley: “El desafío es modernizar la carrera militar, no sacar el sistema previsional”

Mercados en Acción

A fines de esta semana, el proyecto para modernizar la carrera castrense debería ingresar a través de la Cámara de Diputados para iniciar su discusión en la Comisión de Defensa.

Esta semana el Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley que pretende modernizar la carrera militar. La iniciativa que se viene trabajando desde marzo de 2018, es una de las cartas del Ejecutivo para negociar la reforma de pensiones ya en discusión parlamentaria.

Uno de los hombres clave detrás del proyecto es el subsecretario de las Fuerzas Armadas (FFAA), Juan Francisco Galli. Espera ingresar la iniciativa esta semana a través de la Cámara de Diputados y se muestra optimista de cara al debate parlamentario.

-¿Cuáles son los incentivos para que los oficiales se pensionen más tarde?

-La esencia del proyecto es que personas que son altamente valiosas para las FFAA se mantengan en servicio activo el mayor tiempo posible. Hoy nos estaba pasando que producto de la estructura del funcionario de las FFAA, con la pirámide que se va reduciendo a medida que uno va avanzando en la carrera, tenemos que llamar a retiro a mucha gente cuando todavía están en las mejores condiciones.

-¿Cómo se financiarán los sueldos de quienes estén más tiempo?

-El proyecto genera un mayor gasto en remuneraciones porque habrá gente más tiempo en grados muy altos. Por lo tanto, habrá un aumento en el gasto de las remuneraciones pero ese aumento se va a compensar de dos formas. Uno, porque a esa persona ya no le voy a pagar pensión. Además, porque hay algunas de esas personas que después se contrataban. Entonces, se llamaban a retiro y después se les recontrataba. Ahora habrá una reducción en las recontrataciones.

-El proyecto también habla de que van a controlar la cantidad de personas que puedan ingresar. ¿Cómo? ¿Cuáles serán los criterios?

- Hoy se ve que hay una cierta irregularidad en el número de personas que ingresan a la carrera. Eso obviamente genera un desorden en la estructuración de la pirámide. Como vamos a tener más gente en los grados superiores por más tiempo, tienen que ingresar menos personas. La forma de hacerlo es que facultamos a los ministros del Interior, Defensa y Hacienda para determinar el número de personas que ingresan a la carrera. El proyecto supone una reducción de 7% de los ingresos a la carrera de oficiales y 5% a la carrera del cuadro permanente o suboficial en el futuro. Esto, respecto al promedio de ingresos de los últimos cinco años.

- Hoy hay gente de las FFAA que recibe más de una pensión. ¿Eso lo corrige el proyecto?

- Muchas de esas distorsiones ya se eliminaron en el proyecto de ley que ingresó el Presidente Piñera en 2012. ¿Por qué todavía hay? Porque había personas que en ese momento ya tenían derecho y por lo tanto se les respetó al momento de aprobarse la Ley 20.735. Pero, en este momento, regulados por la ley nueva, no hay derecho a doble pensión y no hay derecho a más que una reliquidación en el caso de personas que se hayan vuelto a emplear.

-¿Cómo ve la discusión?

-Vamos a la discusión legislativa con total apertura, dispuestos a debatir. Si vamos a hacer una modernización de la carrera militar, ojalá dure harto tiempo, va a ser con acuerdo político, no creo que haya grandes diferencias políticas y en el sentido que lo estamos haciendo, creo que satisface a varios sectores. Fuerzas Armadas de otros países también están modernizando sus carreras militares y ese es nuestro desafío, no sacar el sistema previsional. Hay una estructura de remuneraciones que tiene un sentido de coherencia y por eso no se puede independizar la carrera militar del sistema previsional. Si es que no tuviéramos este sistema previsional, probablemente sería otro el diseño de la carrera.