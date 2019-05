Asociación de AFP y ente público que gestionaría el 4%: “No hay información para justificarlo”

Pensiones

El gerente general del gremio también critica que temas de inversión o de la densidad de cotización quedaron fuera del proyecto de reforma previsional.

Hoy debería comenzar la discusión en particular de la reforma de pensiones, contexto en que el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, entra al debate.

El ejecutivo afirma estar preocupado respecto de cómo será la gestión del 4% de cotización adicional, que estará cargo de un ente público y espera a que puedan ser convocados al Parlamento para dar su opinión.

-¿Cómo espera la tramitación del proyecto en la discusión particular?

-Esperamos ojalá sea en profundidad pero que no nos pasemos tres o cuatro años discutiendo este tema. Tiene urgencia ciudadana y por lo tanto, cada vez que dilatamos más, postergamos la posibilidad de que aumenten las pensiones actuales y las futuras. Ojalá tanto el Congreso como el gobierno puedan darle prioridad y urgencia a la discusión.

-¿Van a solicitar ser convocados para que puedan volver a participar de la discusión de la gestión del 4%?

-Siempre hemos estado disponibles para participar más allá de este punto particular del 4%. Según las declaraciones del gobierno, no hay libertad de elección, sino que se obligaría a las personas a que ese incremento de cotización vaya a un ente público, lo que está haciendo es obligar a la gente a cotizar en un monopolio estatal. Con los datos que existen hoy en día no hay información para poder justificarlo. ¿Qué es lo que va a hacer este ente público? ¿Administrará las inversiones? ¿Recaudará y pagará pensiones? ¿Cuál será la comisión que cobrará? Los cotizantes podrían pagar doble comisión, además como sería un monopolio, podría subir la comisión y ¿quién va a supervisar a este ente?

Régimen de inversiones

-¿Cómo están viendo el tema de las inversiones? ¿Habría que flexibilizar aún más el régimen?

-La rentabilidad no es la misma de los años 80-90 y hay que buscar mayores espacios para generar más rentabilidad. Los temas de inversiones debieran ser parte de la discusión y han estado ausentes.

El régimen de inversión que tendrá este organismo público, nos preocupa desde la perspectiva de las pensiones, porque si se miran los fondos públicos (ejemplo fondo de reserva de pensiones), la evidencia muestra que en 10 años han rentando la mitad de lo que han rentado los fondos de pensiones (en particular el Fondo C) y con mayor niveles de riesgo. No vayamos a terminar con mayores niveles de riesgo y menores niveles de rentabilidad y además pagando una segunda comisión. En el proyecto original se habló que los nuevos actores que podrían administrar el 4% y ahora el ente público, tendrían regímenes de inversión distintos. Me imagino que será para buscar mejores espacios de rentabilidad, entonces es necesario que permitan también a las AFP, tener acceso a esos espacios.

-¿Cómo ve el tema de la edad de retiro?

-La edad de jubilación como parámetro tendremos que discutirla en algún momento, sé que es políticamente complejo y que es difícil cambiarla.

Si estamos discutiendo la reforma de las pensiones, también debiéramos discutir la edad de retiro. Este proyecto no se hace cargo de la densidad de cotización, ni de la edad de jubilación, ni de los temas de inversión, entonces, se pone mucho esfuerzo en quién administra el 4%, pero no estamos poniendo el esfuerzo en lo realmente importante: cómo mejoramos las pensiones.

-Respecto a la posible manipulación del IPC, hecho que se conoció hace dos semanas, ¿Tienen un catastro del efecto en las pensiones o inversiones?

-El presidente del Banco Central fue súper claro en sus declaraciones, de que el valor de la UF es el que está. Las AFP toman información igual que todos los actores, que es pública en el momento de tomar decisiones. Ahora, es cierto que la UF tiene repercusiones respecto del pago de pensiones y de otros instrumentos financieros en los que invierten los fondos pero como en muchas otras cosas.

El Banco Central señaló que no habrá revisión de la UF y eso significa que no hay cambios en los temas de pensiones. La información que se tomó, fue con lo que había en ese momento. Esto es como tratar de volver hacia atrás y crear un mundo que no fue. Por lo tanto, los montos de pagos de las pensiones, son los reales de acuerdo a la UF que informa el Banco Central.