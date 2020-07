Las propuestas de Briones: 10% de cotización libre y dejar que nuevos afiliados puedan elegir cualquier AFP

Pensiones

De todas formas, el titular de Hacienda, reconoció que con la reforma previsional no se están "haciendo cargo del tema de fondo".

"Tenemos que dejar de hacernos los lesos con el problema estructural", fue la principal conclusión del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto del problema de las bajas pensiones y la reforma previsional.

"Acá el problema tiene que ver con las bajas tasas de cotización por un lado, pero por sobre todas las cosas, es con la estrecha base de cotizantes. Este es el problema de fondo. Póngame el sistema previsional que quiera: mixto, de ahorro, de reparto; con esta base, nunca vamos a tener una buena pensión. La invitación es a reflexionar sobre eso", recalcó este domingo, Briones en el programa Mesa Central.

En ese sentido, el secretario de Estado, enfatizó en que hay que avanzar en reducir la informalidad y buscar fórmulas alternativas para recaudar recursos. "Hay que abrirse a alternativas de cómo hacemos que todos aporten algo y no seguir pegados en el paradigma de autoconvencernos de que todos tienen pegas formales", puntualizó.

Briones detalló que el economista José Pablo Arellano propuso recaudar a través del consumo. "Yo mismo, en la vía académica había hecho una propuesta similar. La idea es que no todos los trabajadores tienen un trabajo formal en el cual su empleador le retiene el 10%, pero todos los trabajadores consumen. Perfectamente se podrían pensar en fórmulas que, a través del consumo y eliminando la regresividad para los más vulnerables, se pudiera recaudar por ese medio", sostuvo.

Por otra parte, planteó la idea de ampliar los límites de la licitación de cartera de nuevos afiliados. En este proceso, quienes recién ingresan al mercado laboral, deben permanecer por dos años en la AFP que obtenga la licitación al proponer la comisión más barata.

"Hay que darle opciones a las personas para que puedan elegir aquellos administradores que los dejan más satisfechos, que son de su preferencia. El exministro (Harald) Beyer planteaba hoy la idea de avanzar en la licitación de los nuevos afiliados. Es decir, a aquellos que están en un AFP, decirles que habrá una más barata, a menos que digan que quieren quedarse en su AFP. Creo que es respetuoso de la libertad, introduce competencia y es un elemento que se puede analizar. Hay que buscar distintos elementos que le den legitimidad al ahorro individual, que es un pilar que hay que defender", señaló Briones.

El jefe de las finanzas públicas también se refirió a la opción de que las personas puedan elegir donde llevar su 10% de cotización actual. "Que la gente elija donde pone su 10%. Nosotros lo propusimos en la discusión de la reforma en la Cámara, pero fue rechazado por la oposición. La gente podría llevar su 10% a este nueve ente (CASS) o al revés, o agarrar el 3% destinado a ahorro individual y llevarlo a la AFP", sostuvo.

En entrevista con El Mercurio, este domingo, el titular de Hacienda también realizó una especie de mea culpa.

"No me canso de dar este ejemplo que viene de la comisión Bravo: de 10 personas, es como si tres hubieran cotizado durante toda su vida laboral y los siete restantes nunca lo hubieran hecho. Hay un problema de base que mientras no lo solucionemos, y no nos hagamos cargo de reflexionar cómo hacemos que esas siete personas coticen, podemos aumentar la tasa, vamos a mejorar en parte las pensiones, pero no nos estamos haciendo cargo del tema de fondo. Si hay una lección importante de esta crisis, que la sabíamos, pero hoy se hace más evidente, es el enorme costo de la informalidad que tenemos en nuestro país", reconoció en entrevista con El Mercurio.

Espectáculo legislativo

En la misma entrevista, el jefe de las finanzas públicas, fue consultado por el hecho de que grabara la reacción de la diputada Pamela Jiles, luego de que la Cámara aprobara la iniciativa para rescatar una parte de los fondos de AFP.

Al respecto, señaló que "me pareció que era un instante que merecía ser registrado, ya que resume cómo, en el último tiempo, algunos han transformado el trabajo legislativo en un espectáculo".

Por otra parte, negó tajantemente que realizarán cambios al proyecto y criticó la forma legislativa en que llegó al Congreso. "Cómo se va a mejorar una mala idea, si estamos hablando de las pensiones del día de mañana. Estamos hablando de una propuesta de reforma constitucional, para atacar un tema de política pública, que es propio de la ley, por lo que estamos en desacuerdo con el mecanismo con que esto se tramita. Tenemos una diferencia de fondo sobre el uso de ese atajo institucional, malamente podríamos entrar a validar esa postura", indicó.

Además, lamentó los votos a favor de los parlamentarios del oficialismo y aseguró que se están reordenando. "Tuvimos 13 diputados de nuestro sector que votaron de manera distinta a lo que hubiéramos deseado, eso indudablemente es un golpe político que nos obliga, y estamos trabajando en reordenarnos, porque el orden es la condición necesaria para poder navegar lo que siga hacia adelante", aseguró.

Briones descartó que el Ejecutivo haya "llegado tarde" al debate de la ayuda a la clase media, como muchos han planteado, y aseguró que cuando se anunció el plan "teníamos semanas trabajando en ello". Detalló cada una de las apuestas del gobierno y dijo que "hay que mirar el contexto".

Y agregó que lo grave de esta propuesta es que "abre una puerta que será muy difícil de cerrar".

Carga al fisco

La autoridad también se refirió al cargo fiscal que significa la aprobación del retiro de los fondos previsionales. "Son US$ 20 mil millones menos en pensiones. El fisco no tiene una máquina de imprimir dinero. Eso se llama endeudamiento y ese endeudamiento nunca estuvo en los términos del acuerdo político que nosotros sellamos", apuntó.

Así, estimó que se pone presión al pacto alcanzado por US$ 12.000 millones con la oposición y consideró que se ha creado una falsa expectativa de que todos los que retiren van a reciibir montos sustantivos. "La verdad es que no es así", dijo.