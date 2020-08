Retiro de 10%: casi 2,3 millones de personas han recibido primeros pagos y montos superan los US$ 3.100 millones

Pensiones

La Superintendencia de Pensiones constató que 840.595 solicitudes no han sido aprobadas por problemas en la validación de la cuenta de depósito de destino, la validación de la cédula de identidad y afiliados con saldo cero, entre otras razones

En los primeros 12 días de vigencia de la reforma constitucional que permite el retiro excepcional de fondos desde las cuentas de capitalización individual obligatoria, un total de 8.438.786 millones de personas han ingresado sus solicitudes para hacer uso de este derecho.



Del total de solicitudes ingresadas, 840.595 no han sido aceptadas a tramitación por la no validación de la cuenta de depósito de destino, no validación de la cédula de identidad y afiliados con saldo cero, entre otras causales.



Con todo, al cierre de este lunes 10 de agosto se han registrado 2.291.014 pagos correspondiente a la primera cuota establecida en este proceso. Estas operaciones implican un monto de US$ 3.103 millones (con el tipo de cambio al día de hoy).



De acuerdo al balance de la Superintendencia de Pensiones, el detalle por administradora de fondos de pensiones hasta las 17:00 horas de hoy se despliega en la siguiente tabla:

CAPITAL TOTAL RUT UNICOS 1.297.153 TOTAL SOLICITUDES 1.388.039 TOTAL RECHAZOS 90.886 TOTAL PAGOS 683.667 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 1.043.415

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS 395.480 TOTAL SOLICITUDES 410.214 TOTAL RECHAZOS 25.176 TOTAL PAGOS 16.474 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 19.678

HABITAT TOTAL RUT UNICOS 1.474.295 TOTAL SOLICITUDES 1.543.562 TOTAL RECHAZOS 97.761 TOTAL PAGOS 130.674 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 149.065

MODELO TOTAL RUT UNICOS 1.512.841 TOTAL SOLICITUDES 1.734.847 TOTAL RECHAZOS 222.006 TOTAL PAGOS - TOTAL MONTO PAGADO MM$ -

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS 1.248.710 TOTAL SOLICITUDES 1.338.498 TOTAL RECHAZOS 367.300 TOTAL PAGOS 774.260 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 635.495

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS 2.435.188 TOTAL SOLICITUDES 2.658.738 TOTAL RECHAZOS 26.785 TOTAL PAGOS 685.939 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 649.849