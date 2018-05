Cartas a la Directora

Cartas

Pago Oportuno

Señora Directora:

El año 2016 nos juntamos con más de mil de nuestros socios emprendedores para preguntarles ¿qué podíamos solucionar por ellos en políticas públicas? Una de las respuestas más recurrentes fue: que nos paguen a tiempo.

Después de mucho insistir, como buenos emprendedores que somos, el Ministerio de Economía solicitó un plazo de 60 días para discutir y plantear opinión con respecto al actual proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

A raíz de esto, se creó un Grupo de Trabajo de Pago Oportuno y trabajamos bastante. Se realizaron más de 15 reuniones individuales con distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para entender sus opiniones y alcances al actual proyecto de ley.

Quiero agradecer tanto a la Mesa de Pago Oportuno como a todos los actores con los cuales trabajamos. Para nosotros como gremio haber llegado tan lejos con nuestra iniciativa es un orgullo, pero no habría sido posible sin su compromiso.

Pero más orgullo me da saber que representamos la voz de nuestros más de 31 mil socios y que logramos un avance real para el mundo del emprendimiento.

Alejandra Mustakis

Presidenta Asociación de Emprendedores de Chile (Asech)

Mujeres líderes

Señora Directora:

“Si Lehman Brothers hubieran sido Lehman Sisters no se habría desatado la crisis financiera de 2008”. Es una frase que causa gracia e incluso es un poquito machista, pero lo cierto es que tenemos una capacidad de multi-tasking, podemos planificar y predecir de mejor manera, y más que nada, vemos la vida desde una perspectiva distinta. Y eso es bueno para el negocio. Por algo Christine Lagarde es directora gerente del Fondo Económico Mundial, o Bank of America impulsa a nivel global iniciativas para equiparar género y potenciar sus liderazgos femeninos.

En el mercado tecnológico es parecido. ¿Cuántas mujeres pueden identificar en Chile liderando una compañía multinacional de este rubro? La que se me viene a la cabeza es Natalia Vega, que lidera desde hace años IDC. Pero no hay mucho más.

Las mujeres tenemos que atrevernos y aportar en el innovador mix de estos dos mercados. El call to action es entonces principalmente pensar en los problemas o dolores financieros y tecnológicos, y buscar la forma de solucionarlos con emprendimientos propios, con visión de futuro y con el poder femenino que nos lleva a empujar y empujar sin detenernos cuando tenemos algo entre ceja y ceja.

Paola Rodríguez

CEO de Ceptinel

Dólar y autos

Señora Directora:

Hemos visto que durante las últimas semanas el dólar se ha apreciado respecto al peso; situación asociada más a factores externos, como la tensa relación Estados Unidos-China, que a temas internos.

El sector automotriz en Chile depende totalmente del tipo de cambio. Siempre para bienes durables importados, como los autos, un tipo de cambio peso-dólar en alza es un riesgo, ya que encarece los productos. Pese a esto, en nuestro país tenemos una industria altamente competitiva, con una amplia y atractiva oferta de precios, por lo que en el corto plazo, no son preocupantes estas alteraciones del dólar. Además, la economía chilena va en franca recuperación, lo que permite equilibrar la divisa con la mayor inversión y el precio razonable en el que se encuentra el cobre.

Para toda empresa automotriz, un tipo de cambio estable es una de las variables más importantes al momento de definir una política de precios que sea atractiva para el consumidor y la compañía. En este sentido, es importante transmitir un mensaje positivo y de equilibrio en momentos como este, porque nuestro sector no tendrá grandes cambios en el futuro más próximo.

Alfredo Guzmán

Strategy Research Manager de SAIC Motors

Firma electrónica

Señora Directora:

El gobierno viene de anunciar un proyecto que incluye una serie de medidas pro inversión entre las que destaca la masificación de la firma electrónica. La introducción de esta en nuestro país se hizo mediante la Ley 19.799, que hace unas semanas, cumplió 16 años.

Lamentablemente la firma electrónica no ha sido lo que se esperaba y no ha tenido un uso real sino desde la implementación de la firma biométrica. De ahí que resulta muy importante, en el plan del Gobierno, potenciar el uso de la biometría en orden a que de una buena vez la firma electrónica sea lo que es llamado a ser: una gran impulsora tecnológica. Ojalá no esperemos otros 16 años para ver algún avance.

Rodrigo León U.

Socio de Silva abogados