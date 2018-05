Cartas a la Directora

Cartas

Amazon

Señora Directora:

Recientemente la vicepresidenta de Amazon, Teresa Carlson, se reunió con el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Economía, José Ramón Valente. Esta reunión es la continuación y tal vez próxima conclusión de un largo noviazgo de este gigante con Chile.

En la junta de accionistas de Cencosud del pasado mes de abril, el empresario Horst Paulmann declaró: “Sabemos que viene Amazon… sabíamos que hay cambios en este mundo”, mientras que en la última memoria anual de Falabella se exhibe un crecimiento del 36% en sus ventas por internet del grupo.

En el “E-commerce Day” del pasado 10 de abril, el nuevo gerente de retail de Ripley defendió el formato de tiendas: “No porque salga Spotify la gente va a dejar de ir a los conciertos, hay algo en la experiencia que parece ser interesante”. El tema es que no cualquiera crea experiencias.

Entonces ¿quién debe temer a la llegada de Amazon? El fuerte que no es el más fuerte: aquel que puede invertir en tecnología, en redecorar sus sucursales, en campañas de TV, pero que ya está tarde para ganarse el cariño de sus clientes. Quienes cuenten con una buena fanaticada seguirán teniendo tiempo para continuar rentabilizando cosas bien hechas.

Mauricio Castro

Director Ejecutivo de Estrátego Consultoría Estratégica

Innovación

Señora Directora:

En la actualidad la innovación abierta y colaborativa es una de las estrategias corporativas más utilizadas y exitosas en el mundo, y se basa en la distribución de las tareas según las capacidades de los miembros de una entidad, logrando así un proceso productivo más participativo y abierto, donde varias personalidades buscan un mismo objetivo.

A nivel mundial, se estima que más de 80% de los líderes de negocios consideran la innovación abierta como un componente estratégico central para sus organizaciones.

Sin embargo, en Chile aún no se le da la importancia que merece esta metodología y nos hemos ido quedando atrás en comparación con otros países de la región.

El principal motivo de esta situación es la carencia de una cultura de innovación, ya que tenemos buenos empresarios, Chile sostiene una buena situación económica (al menos estable), buenos investigadores, buenos incentivos y, lo importante, buenas ideas, pero solo faltan las voluntades para aplicar los recursos y avanzar en este sentido.

Del mismo modo, existe confusión entre los empresarios sobre qué es innovación y cómo innovar. En Chile trabajamos mal y no damos importancia a competir con innovación. Somos cómodos, preferimos copiar a innovar, y eso no nos saca del índice mediocre que hemos ganado según OCDE.

En general los empresarios prefieren invertir en otros activos, y no en sus propias innovaciones, creen que otro lo puede hacer por ellos y ese es el principal error. He visto empresas que se asesoran por terceros para definir o no si realizar una innovación cuando son ellos mismos los que deben realizarlo, pues nadie mejor conoce el negocio.

Patricio Jarpa

gerente general de Nanotec Chile

Protección de datos

Señora Directora:

El martes un grupo de expertos internacionales expuso ante la Comisión de Constitución del Senado, respecto de la aplicación del Reglamento de Protección de Datos Personales (RGPD) en la Unión Europea y sus consecuencias en nuestro país. Lo anterior muestra el urgente desafío que existe en el resguardo de la información de las personas de todo el mundo, que registran información privada en distintas plataformas.

Al mismo tiempo, en nuestro país, se discute un proyecto de ley que busca la protección de los datos personales a través de un ente que vele y fiscalice su buen uso. Creemos que Chile debe y puede avanzar en esta materia y aprender de la experiencia europea.

Hoy nuestra legislación ofrece la posibilidad de comercializar bases de datos de personas con el único objetivo de hacer negocios. Lo anterior no puede seguir ocurriendo, es esencial poner al ciudadano y consumidor en el centro de todas nuestras prácticas comerciales, e implementar una robusta regulación que los proteja frente a cualquier tipo de abuso o mala práctica.

Felipe Simonsohn

Director de Regulación y Asuntos Corporativos WOM

Gobiernos corporativos

Señora Directora:

Parlamentarios de oposición objetan el nombramiento del presidente de Codelco por haber sido multado cuando era director de Fasa por no haber cumplido el deber de informarse. Obviamente, como se manejan las cosas en este país, hasta al más diligente director minoritario le hubiera pasado lo mismo, por lo que no tiene ninguna inhabilidad moral para asumir el cargo.

El problema es otro, es el hecho que no tiene ninguna experiencia en lo que se refiere a minería de cobre. En una empresa como Codelco, en que las actuaciones de los ejecutivos han sido cuestionadas por la Contraloría, se necesita un directorio que con conocimiento de causa pueda controlar las operaciones.

El nuevo sistema corporativo en vez de mejorar el sistema lo empeoró. Es así en el caso de ENAP, en que los tres directores designados por el Presidente y los cuatro designados por la Alta Dirección Pública son personas muy destacadas pero ninguno tiene conocimiento sobre la exploración, explotación, refinación y comercialización de los hidrocarburos.

Eduardo Navarrete Melo