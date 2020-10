Chile: ¿poco amigable para profesionales de la Alianza del Pacífico?

Cartas

Señora Directora:

En la edición del domingo pasado de DF MAS, se cuenta como las startups chilenas desembarcan en México, tal como en el pasado lo hicieron destacados escritores, músicos y artistas. Soy un arquitecto de 26 años, llegué a Chile en 2018 con una visa de la Alianza del Pacífico, con motivo de expandir mis conocimientos en diseño y herramientas de modelación 3D, debido al prestigio que han alcanzado algunas escuelas en el país.

Desde esa época he sido testigo (víctima) del sistema migratorio chileno, el que a la fecha me tiene imposibilitado de viajar debido a la falta de respuestas de parte del Dpto. de Extranjería y Migración, he pasado más de seis horas esperando respuesta en un call center sin éxito y veo con estupor que existen trámites administrativos que demoran años.

Si Chile desea ser destino de inversiones, tal como lo es México para las startups criollas, requiere una redefinición a fondo y superar un sistema sobrepasado, lleno de trámites muchas veces duplicados, lo que afecta la competitividad de su economía e inhibe la potente y hoy necesaria interacción con empresas, inversionistas y profesionales de otras partes del mundo.

Hoy, a la luz de mi experiencia, les deseo éxito a sus connacionales en mi país, pero también espero de corazón que en reciprocidad, no tengan una experiencia como la que entrega Chile a los profesionales de otros países de la Alianza del Pacífico.

Emilio Vázquez López