Cuidemos el secreto bancario

Cartas

Señora Directora:

Recientemente el Senado aprobó un proyecto de ley que obliga a bancos e instituciones financieras a entregar al Servicio de Impuestos Internos información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas bancarias. Si bien la medida puede mejorar la fiscalización y reducir la evasión tributaria, también se deben analizar los riesgos que implica.

Para no ir tan lejos, Perú desde comienzos de año obliga a entidades financieras proporcionar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria los datos de los titulares de cuentas bancarias con saldos igual o mayores a US$ 2.762. Frente a esto, se ha criticado la falta de información del Gobierno sobre las medidas de seguridad que implementaría para el tratamiento de los datos, además de que surja la posibilidad de que aumente la informalidad financiera, pues las personas no querrán depositar su dinero en el banco.

Chile también debe estar alerta, sobre todo considerando que carecemos de una legislación que proteja los datos personales. No estamos hablando de un problema menor. Que se hagan públicos los movimientos de la cuenta corriente de una persona puede ser muy grave y perjudicial, por lo que esta nueva indicación del Senado podría menoscabar el secreto bancario.

Llamo a velar por la información personal de los ciudadanos y avanzar en la protección de sus datos, pues esa información debe ser resguardada con la mayor rigurosidad por parte de los organismos que acceden a ella, y no están, por el momento, las garantías para que ello ocurra.

Iván Cifuentes

Director de Cifneg Consultores