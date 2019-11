Cartas

Señora Directora:

El camino más fácil para intentar solucionar la crisis que está viviendo Chile no necesariamente es el mejor. Tomar decisiones apresuradas de malas políticas públicas, por creer satisfacer lo que está pidiendo la calle, puede ser un error por dos motivos.

Primero, porque los manifestantes no representan el sentir de la mayoría del país; como si lo representaron los 3.795.000 chilenos que votamos por el actual Presidente y su programa de gobierno. Los manifestantes violentos -que hacen más ruido- son mayoritariamente vándalos que no tienen posturas políticas. Otros se han unido a las manifestaciones por diversión, como lo señala en su última edición una revista Inglesa. El resto son mayoritariamente del Partido Comunista y Frente Amplio, que son clara minoría.

Segundo, porque las malas políticas públicas tendrán efectos duraderos y serán difíciles de revertir. En particular, me refiero a la no integración tributaria unida a un alza de impuesto personal a 40% e impuesto adicional de 1% a propiedades cuyo valor supere los 200 millones. Estas medidas afectarán de sobremanera a las clases medias altas, no a los ultra ricos o 0.1% más pudiente.

El nuevo gabinete está errado en sus objetivos. El objetivo debe ser poner al país en marcha nuevamente, parar el vandalismo y penalizar severamente los ataques a Carabineros. Luego se deben aprobar sólo políticas públicas sanas para el desarrollo con equidad.

Paul Fontaine B.