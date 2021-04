Una precisión

Cartas

Señora Directora:

En mi última columna, "El aire del Covid y el fracaso de las cuarentenas", basado en un artículo de la publicación alemana Der Spiegel, señalé que en carta a la canciller Angela Merkel, expertos en investigación de aerosoles cuestionan utilidad de cuarentenas y utilidad de mascarillas en el exterior, lo cual refleja fielmente la información de Der Spiegel.

Sin embargo, el artículo comentado en mi columna no señala que las vacaciones (Ferien) no producen grandes focos de contagios, sino que los espacios al aire libre (freien) no los producen. Sobre las vacaciones, la nota de Der Spiegel no se pronuncia.

Axel Kaiser

Fundación para el Progreso (internacional)