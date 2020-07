¿Cuánto es mi 10% y a quién le pertenece?

Columnistas

John Edmunds Profesor de finanzas de la Universidad de Babson, Rodrigo Sainz Ingeniero y emprendedor

John Edmunds, Rodrigo Sainz

En Chile, las familias de clase media tienen pocos activos, pero sí muchos pasivos. El clásico activo de las familias es una casa o departamento y los otros son los que han acumulado de manera obligatoria en el sistema de AFP, que muchos no sienten como propios, ni menos que van a cumplir el objetivo de financiar sus futuras pensiones. A diferencia de la casa, los fondos de las AFP son activos financieros y no tienen deuda asociada, pero son intocables hasta el momento de jubilación, sólo podemos observar su retorno en papel.

Con la votación de antenoche en el Congreso, hoy está abierta la puerta a que esto cambie. Así, es válido preguntarse: ¿valdrá la pena que la clase media obtenga liquidez sobre sus activos financieros?, ¿quiénes son, en mayor proporción, los dueños de los activos financieros administrados por las AFP? ¿Son la clase media realmente? Veamos.

De los 10,8 millones de personas con saldo positivo en su cuenta de capitalización individual, sólo el 16% tiene más de $ 20 millones acumulados, es decir, sólo 1,7 millones de personas si retirarán el 10% de sus fondos, obtendrían más de $2 millones. A continuación, el 5% de las personas (550 mil) tienen entre $ 20 y $ 15 millones en su cuenta individual de ahorro obligatorio, por lo que obtendrían entre $ 2 millones y $ 1,5 millón.

Luego, el 8% de las personas (900 mil) tienen entre $15 millones y $10 millones, y todo el resto (7,5 millones de personas), es decir, el 70% de todas las personas del sistema de AFP tiene menos de $ 10 millones acumulados.

Sigamos desmenuzando y viendo la realidad. Lo interesante es que del último total —70% de las personas—, casi seis millones de afiliados tienen menos de $ 5 millones en su cuenta de ahorro obligatorio. Y aunque usted no lo crea, de estos casi seis millones de personas, cuatro millones tienen menos de $ 2 millones en ahorro obligatorio. A su vez, de estos cuatro millones de personas, dos millones tienen menos de $ 500 mil, es decir, ellos rescatarían, $ 50 mil. En promedio, a partir de los 57 años un hombre tiene más de $ 30 millones en su cuenta de ahorro obligatorio, y las mujeres sólo $15 millones, a partir de esa misma edad.

Entonces, a la primera pregunta, ¿valdrá la pena darle liquidez (rescate) a los activos que tiene la clase media? No. En lo macro, sólo van a ganar comisiones las corredoras nacionales e internacionales, los precios se desestabilizarán (volatilidad por intercambio obligado, no por re ordenamiento de portafolio), y en lo particular, las personas de clase media recibirán menos que el ingreso mínimo garantizado, sin tener activos que vender. Puede ser incluso, que si los precios de sus activos financieros se “movieran” durante la venta un -3% (por mucha venta y poca compra), perderían un tercio de lo que esperan recibir, antes de comisiones.

La segunda pregunta, ¿de quién son, en mayor proporción, los activos financieros acumulados en las AFP? Veamos. El sueldo promedio imponible de las personas cotizantes, a abril de este año fue de $ 872 mil, con un máximo promedio de $ 1,5 millones en AFP Cuprum, y un mínimo promedio de $ 473 mil en AFP Uno, donde este último alberga a 58 mil personas cotizando y Cuprum 394 mil. La AFP que más personas afiliadas tiene es Hábitat (casi lo mismo que Modelo) con un millón quinientas mil personas. El total de personas activas (a abril de este año) son cinco millones doscientas mil personas.

Es decir, la mitad de las personas con cuenta con saldo positivo sigue ahorrando de manera obligatoria, el resto no lo hace. De estas personas que siguen ahorrando, la clase media se concentra en sólo tres AFP que concentran 2,5 millones de personas activas. El resto gana en promedio menos de la mitad de lo que recibe una familia de clase media hoy en Chile.