Interrogantes sobre la licitación del Registro Civil

Columnistas

Álvaro Díaz Economista, ex subsecretario de economía

Álvaro Díaz

El Registro Civil (RC) está realizando una licitación que involucra unos US$ 400 millones y la cual no sólo se juega la producción de pasaportes y carnés de identidad, sino la modernización del Estado. Respecto a los documentos de identidad, el RC quiere reducir los precios y aumentar su autonomía, pero no explica como lo hará y por ello planteo tres interrogantes al respecto. Respecto a contribuir a la modernización del Estado, la licitación no dice prácticamente nada, lo que constituye un vacío muy preocupante.

Primero, Se supone que el ganador de la licitación tenga experiencia y soluciones que cumplan con estándares mundiales, pero, ¿cómo se asegura esto si en el puntaje sólo otorga un 35% a la calidad técnica y un 65% a la oferta económica? En el pasado, el RC daba 50/50 a ambas ofertas. Además, si el RC quiere asumir nuevas funciones, sus costos aumentarán porque debe invertir ahora en RRHH altamente calificados, así como en instalaciones que actualmente no dispone. ¿Como lo hará si comparando el gasto fiscal 2019 del RC con el presupuesto 2020 del RC, se evidencia una caída del 16,3% a precios del 2019?

Segundo, en comparación a la licitación anterior, las bases de técnicas de la actual parecen tener poco detalle técnico, considerando que debe contratar un sistema bastante complejo. Esto genera riesgos tanto para la calidad y consistencia del proyecto que el RC debería tener, sino que también genera riesgos de judicialización por fallas de coordinación entre empresas y el RC.

Y tercero, el foco del RC no debe ser de solo producir documentos de identidad, sino también ampliar la capacidad de acceso de la información de la base de datos de identificación, para la modernización de los sectores público y privado, incluyendo el despliegue de medios digitales de la “identidad” y popularizar su uso. El RC debe crear nuevos bienes públicos de acceso universal, respetando las normas sobre privacidad. Esto sería un activo para una real transformación digital del país.

Por ejemplo, el RC puede prestar los servicios para un sistema único y seguro de huella digital para todos los servicios públicos y privados, solo utilizando el chip del carnet de identidad, lo que asegura la privacidad de las personas. También puede apoyar la eficiencia de todos los quioscos de Chile Atiende, agilizando la entrega de beneficios tales como el IFE y el Seguro de Cesantía. Sin embargo, la consulta al mercado no se refirió a ello. Ello evidencia que el RC, el principal captador de datos de identificación de 19 millones de personas, no dispone de una visión estratégica para insertarse en la economía de datos. Si ello no se corrige, se retrasará la modernización de los sectores público y privado.

Finalmente, cabe una reflexión adicional. Es sabido que el RC ha enfrentado grandes dificultades con las licitaciones pasadas, por litigación judicial e incluso dos experiencias de corrupción. En consecuencia, el RC debe ser riguroso para asegurar una conducción correcta del proceso de licitación y de la negociación del contrato, asegurando -entre otras cosas- que no exista conflicto de interés de los funcionarios y asesores del sector público.