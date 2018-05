Incrédulos frente a la transformación empresarial

Luis Hernán Paúl

En el mundo empresarial chileno uno se encuentra con directores y ejecutivos que comparten la visión de que estamos viviendo un proceso de transformación importante con la revolución digital. Pero también hay otros que ven este proceso todavía con cierto escepticismo y prefieren esperar a que se aclaren más las cosas antes de enfrentarlo.

Para mi una prueba clara de la relevancia del tema es la evolución que han experimentado en la última década los rankings de empresas con mayor valorización de mercado en el mundo. Actualmente las cinco compañías más valorizadas son Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) y Facebook, es decir puras compañías fuertemente dependientes de la digitalización. Hace 5 años eran Apple, Exxon, Microsoft, Google y Berkshire Hataway. Hace 10 años eran Exxon, Petro China, Walmart, China Mobile y Procter&Gamble, es decir puras compañías no tecnológicas. Algo similar ocurre cuando se revisa las empresas de mayor crecimiento en ventas en los últimos 10 años. Una parte relevante de éstas son empresas tecnológicas.

Algunos podrían plantear que este fenómeno es válido en las grandes economías pero no a nivel de Chile. Coincido con la visión de que acá los cambios van a tomar más tiempo en tener consecuencias sustantivas pero no con la postura de que conviene esperar. Creo, por el contrario, que hay que partir enfrentando el tema ya, porque no se trata de un cambio que se puede implementar de un día para otro sino que toma varios años realizar. Ahora, ello no quita que haya que tener muy en cuenta la industria en que uno participa porque los cambios están dándose a diferentes velocidades en los distintos negocios.

Por ejemplo, en la industria de los medios y en el turismo las cosas vienen ajustándose hace tiempo. Ya hay varios actores tradicionales que han desaparecido o están cerca de hacerlo y nuevos jugadores que han surgido exitosamente. Basta ver lo ocurrido en los canales de televisión y los medios escritos, así como en empresas como Despegar.com y Airbnb para darse cuenta que en Chile también están ocurriendo cambios. En otras industrias como el retail las cosas están cambiando más recientemente. Los jugadores tradicionales siguen dominando estos mercados pero la participación que están alcanzando empresas como Amazon y Alibaba, sin tener aún presencia directa en el país, y otras como Mercado Libre, es relevante y creciente. Por ello, no es sorprendente que los actores tradicionales, partiendo por Falabella, se estén tomando muy en serio este tema. Supongo que el hecho que Amazon tenga un valor de mercado más que el triple que el de Walmart, empresa que hace ya varios años está trabajando en su transformación digital, es algo que no ha pasado desapercibido en sus directorios.

Pero esta actitud también debiera estar presente en los directorios de muchas más empresas porque la revolución digital en realidad está teniendo efectos en prácticamente todas las industrias. Si bien se trata de cambios menos radicales que los observados en industrias como las antes mencionadas, igualmente son cambios que van a tener efectos relevantes en un plazo no tan largo.

El error que muchos cometen es pensar que la transformación digital se relaciona fundamentalmente con el uso de las tecnologías digitales y no comprender que en realidad tiene más que ver con la forma en que se manejan las empresas, sus estrategias, el modo como se lideran, y con nuevas formas de pensar los negocios.

Luego, les sugiero tener cuidado con los incrédulos frente a la transformación en curso, ya que en Chile este proceso puede estar dándose en forma más lenta pero igual está ocurriendo. En cambio, sí me parece recomendable ser cuidadoso en la forma en que se enfrenta este proceso, porque hay muchos casos de compañías que han realizado importantes esfuerzos en este plano y han obtenido resultados que dejan bastante que desear, al menos hasta la fecha.