Empleo, prioridad uno

Entre las primeras prioridades, sino la más importante hoy, está promover y mejorar el campo laboral. En estas pocas semanas han cerrado tres empresas medianas y otras, por lo que se lee en la prensa, se encuentran peligrosamente apenas sobre la línea de flotación. No hay que ser alarmistas, pero como ciudadano de a pie, me preocupa el campo laboral, ya que es el sustento de miles de personas tras las cuales hay otras tantas familias que viven de ese sueldo. El trabajo dignifica, es el mejor antídoto contra delincuencia, vagancia, enfermedades, depresión y soledad.

Crear empleo es de las actividades más nobles que puede realizar una persona en su vida. Pregúntese “¿A quién le he dado trabajo en mi vida?” De un profesional se espera, más que “buscar trabajo”, que lo cree. Hace un tiempo salió una lista de ex funcionarios públicos a los que se les preguntaba en qué estaban. Muy pocos en “empresas de chimenea”. Muchas asesorías y burocracia. Hubiese sido interesante para ellos entrar de lleno a compartir su gran experiencia en el campo laboral de producción real, creando riqueza.

Debemos apoyar más decididamente a quienes den trabajo. El 80% de la mano de obra en Chile la dan empresas de menos de 20 operarios. Pues bien, a escucharlos, aprender de ellos, apoyarlos. Y apoyar las iniciativas. De quien estudia cuatro o más años se espera que tenga mentalidad emprendedora, que esté dispuesto a empezar algo nuevo. Junto con eso, flexibilizar el campo laboral. El mundo va para allá.

El Papa Francisco, en su visita a Chile, alabó la capacidad de resiliencia de nuestro pueblo. En efecto, el punto no es caerse: es volver a levantarse. “He perdido casi 300 juegos. Me han confiado veintiséis veces el tiro ganador y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito”, dijo Michael Jordan, ex basquetbolista profesional. No hay que temer al fracaso en el campo laboral. A lo que hay que temer es a no arriesgar y a la debilidad de nuestra voluntad.

Lo ha dicho el Papa Francisco en múltiples ocasiones. “La premisa es: el mundo del trabajo es una prioridad humana. Y, por tanto, es una prioridad cristiana. Porque viene de aquel primer mandamiento que Dios dio a Adán: ‘Ve, haz crecer la tierra, trabaja la tierra, domínala’. Siempre ha habido una amistad entre la Iglesia y el trabajo, partiendo de Jesús trabajador. Donde hay un trabajador, ahí está el interés y la mirada de amor del Señor y de la Iglesia.”

Que no se hable más. Que en breve podamos decir que aumentó el empleo considerablemente.