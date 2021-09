Crisis migratoria (I): El origen de un drama humanitario

Editorial

as de Iquique el sábado pasado fueron escenas que no queríamos ver, pero nadie en Chile podría honestamente decir que no eran una posibilidad muy alta, dado el nivel y el carácter de la crisis migratoria. Esta impacta primero y en mayor medida a las regiones fronterizas, por donde cruzan hacia Chile miles de inmigrantes irregulares, y donde muchos de ellos permanecen, por carecer de papeles o medios para continuar hacia Santiago, destino de la mayoría.

Los migrantes que fueron atacados en una plaza de Iquique, y sus pocas posesiones quemadas junto con las carpas donde pernoctaban ilegalmente, proceden de Venezuela. Y si bien el Estado de Chile tiene la doble responsabilidad de castigar a sus agresores y de velar por la seguridad de los migrantes -el respeto a la ley y los derechos humanos no admite matices-, un mínimo de coherencia y de honestidad intelectual obliga a recordar donde está la fuente de esta crisis: en la debacle humanitaria sin precedentes generada por el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Caracas.

Los venezolanos no huyen de ninguna calamidad natural como las que suelen provocar migraciones masivas en otros lugares del mundo, sino de las condiciones económicas, sociales y políticas creadas por su propio Gobierno. Este no solamente carece de legitimidad electoral para ejercer el poder -su fraudulenta elección de 2018 fue denunciada por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo la OEA-, sino que ha destruido la economía de una antes próspera nación petrolera e instaurado un régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos de los venezolanos, como ha documentado crudamente la ONU.

Que más de cinco millones de ellos hayan abandonado el país en los últimos años -algo menos de 20% de la población-, provocando una crisis migratoria en los países de la región, incluyendo a Chile, es la más lapidaria condena de un proyecto político fracasado y dictatorial. Quienes en Chile aún lo defienden deben hacerse cargo de que la culpa de origen en la crisis humanitaria y migratoria de los venezolanos es de Maduro y el régimen chavista.