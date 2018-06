Altos ejecutivos de firmas chilenas ganan más que los de multinacionales pero con menos incentivos de largo plazo

360°

En este tipo de cargos, la remuneración variable gana cada vez mayor importancia en la composición de los ingresos percibidos.

En promedio, un alto ejecutivo de una empresa nacional tiene una remuneración un 22% más alta que uno de una firma multinacional. Esa es una de las principales conclusiones del Estudio Salarial 2018 del Mercado de Altos Ejecutivos en Chile, de Page Executive.

La medición utiliza tres bandas de empresas: la primera, con ventas anuales hasta los US$ 50 millones; la segunda, entre US$ 50 millones y US$ 150 millones y la tercera, de más de US$ 150 millones. Así, un CEO, director general o gerente general de una multinacional, tiene una remuneración de entre $ 5 millones y $ 8 millones mensuales en la banda uno; entre $ 6 millones y $ 12 millones, para la banda dos y más de $ 12 millones, en la banda tres.

Para un ejecutivo en esos cargos, de una firma nacional, en tanto, en la banda uno su remuneración mensual va entre los $ 6 millones y $ 8,5 millones mensuales, para la banda uno; entre $ 7 millones y $ 16 millones, en la banda dos y más de $ 14 millones, para la banda tres.

Del mismo modo, el estudio revela que si un CFO o director financiero de una multinacional tiene un rango de remuneración entre los $ 4 millones y más de $ 6 millones, para un ejecutivo del mismo cargo, en una empresa nacional, el rango aumenta a entre $ 5 millones y $ 7,5 millones mensuales.

Según explica Nathália Molteni, associate partner de la empresa de reclutamiento especializado, la balanza a favor de los ejecutivos de firmas nacionales se produce porque éstas tienen el "desafío de captar talentos desde multinacionales. Lo que suelen buscar las nacionales son ejecutivos que ya vengan de una escuela de buenas prácticas y que puedan implementarlas acompañadas de políticas y procesos (...) les pagan más pero también los contratan con el conocimiento y la estructura que necesitan para seguir creciendo", asegura.

Por otra parte, el estudio también concluye que los sectores de mejor comportamiento salarial durante el primer trimestre en el país fueron tecnología, salud y educación, seguidos por agroexportación, banca, turismo y hotelería. Esto según la associate partner de Page Executive, "se relaciona con el nivel de inversión en cada sector".

¿Por qué no es minería? Según Molteni porque esta área productiva es cíclica y ahora pasa por un período de ralentización. "Cuando haya más inversión van a aumentar los salarios", adelanta.

Incentivos de largo plazo

Ahora bien, en un aspecto que gana cada vez mayor relevancia, el de los Incentivos de Largo Plazo (ILP), un 35% de los altos ejecutivos de firmas nacionales asegura tener algún componente de este tipo en su remuneración, mientras que en altos cargos de multinacionales el porcentaje crece a un 56%.

Entre los ILP más utilizados están los bonos de retención y los stock options, definido este último como el derecho reservado a algunos ejecutivos para comprar un número de acciones a un precio fijo durante un periodo de tiempo.

Según Molteni, la diferencia a favor de las firmas extranjeras se debe a que son empresas de capital abierto a nivel global y eso hace una diferencia a largo plazo.