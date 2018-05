Tecnología Blockchain en el sector público: su utilidad está en comercio exterior, transacciones y seguridad Expertos aseguran que esta tecnología aún está en etapa experimental y el debate se centra en qué datos compartir en la cadena de bloques. La cadena de bloques o Blockchain, en inglés, no es exclusiva de las criptomonedas. Pese a ser conocida por ser la plataforma que sostiene el sistema transaccional del bitcoin, su utilidad se expande a más sectores, entre ellos el público. Las posibilidades de obtener mayor transparencia, seguridad, e integración de la información, son cualidades que han llevado a países como Estados Unidos y Dubai a probar el sistema a nivel gubernamental. Las razones no son de extrañar, ya que esta tecnología, denominada como la “Internet de las Transacciones”, se basa en un intercambio sistémico y seguro de datos, que conduce a la transferencia de valor, a través de contratos inteligentes, y permite la simetría entre los participantes de la red, lo que a su vez da pie a la desintermediación. “Si bien aún estamos en la fase en que estos atributos deben ser probados con una implementación en la vida real y una adopción exitosa, es claro que hay una demanda de lo que esta tecnología parece ofrecer”, comenta Len Hause, Senior Technology Advisor del US Department of State de Estados Unidos. En el detalle, dice, parece haber oportunidades en áreas donde es necesario que haya datos confiables y compartidos entre múltiples entidades. A ello se suman ventajas de costos, al reducir el número de pasos para confirmar transacciones y proporcionar transparencia de auditoría. No obstante todos estos usos, para Hause todavía no existe una “gran aplicación”, pero dada la cantidad de experimentación y recursos destinados, podrían verse ejemplos positivos en un futuro cercano. Diferente opinión tiene Cristian Ruz, académico del departamento de Ciencias de la Computación de la UC, quien señala los costos humanos y de tiempo como una desventaja. “Uno puede pensar en guardar documentos, leyes o base de datos de gente que está contratada en Blockchain y la ventaja es que nadie puede modificar esta información. Lo malo es que estos sistemas son costosos en tiempo, porque estas verificaciones alguien tiene que realizarlas y requiere de inversión estatal para que lo haga o si se designa a alguien para que validen y verifiquen información, es casi lo mismo que tenerlo centralizado en una institución que lo administre explica Ruz. Para él, una de las soluciones podría ser un incentivo razonable para las personas que realicen esta tarea, considerando que la validación se hace cada vez que se agrega información. Podría servir como una gran intranet pública, porque básicamente es una base de datos a la que todo el mundo puede tener acceso. ¿Qué guardar en Blockchain? Datos de seguridad y defensa nacional, información financiera, transacciones monetarias o fichas clínicas. Todas son opciones de qué guardar o transar en la cadena de bloques de carácter público o estatal. Sin embargo, hay unas opciones más viables que otras. “Cuando hablamos de Blockchain creo que hay tres grandes mundos, uno que tiene ver con registros de identidad; otro con transacciones que pueden ser más carácter bancarias y transferir valor, dinero y también con la parte logística, con la trazabilidad de comercio exterior entre una carga. Puede ser trazabilidad de alimentos transportado o distintas formas de trazar los distintos productos”, asegura Martin Hagelstrom, Blockchain Leader Latin America de IBM. Para el ejecutivo, mediante esta tecnología se podrían realizar trámites que vayan desde conseguir un título de propiedad, hasta certificar un documento, y en términos de comercio exterior, las exportaciones serían un buen blanco. Minimizar la cantidad de certificados y validaciones de parte de diferentes entidades, agilizando procesos, podría ser uno de los resultados de este sistema. Pese a la capacidad de facilitar procesos, también hay objeciones, principalmente por los riesgos de acumular información personal en ellos. “Yo dudaría en decir que sería recomendable almacenar documentos en Blockchain, porque en el largo plazo, pueden ser vulnerados. Sugeriría una mejor estrategia sólo para guardar los metadatos transaccionales y de seguridad en la cadena y usar tecnología, como IPFS (Sistema de archivos interplanetarios), para el almacenamiento”, propone. Casos En EEUU, por ejemplo, el Departamento de Comercio trabaja con los procesos de desarrollos y los estándares. En específico, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología o NEST. En Chile, en tanto, existe una mesa de trabajo de Blockchain que lidera el Ministerio de Economía, que busca mostrar usos aplicados a la economía real dentro de este año. Previo a ello, la Comisión Nacional de Energía se convitiró en la primera entidad pública en utilizar Blockchain, para certificar la calidad y certeza de los datos abiertos del sector energético nacional. Noticias Relacionadas Tecnología Ahora en DF: Chile ocupa el segundo lugar del ranking de innovación digital en la región Tecnología Roubini sobre criptomonedas y "Los Picapiedras" Tecnología Más del 50% de los chilenos cambiaría su TV para ver el Mundial

[an error occurred while processing the directive]