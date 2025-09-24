Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Agenda energética contrarreloj

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

A seis meses de concluir su mandato, el Presidente Gabriel Boric enfrenta una apretada agenda energética. El proyecto para ampliar el subsidio eléctrico lleva más de un año en el Congreso sin avances y la anunciada reforma a la distribución eléctrica sigue en trabajo prelegislativo. También están pendientes la iniciativa para acelerar la descarbonización y el fortalecimiento de la SEC.
Ante una agenda tan cargada y con poco tiempo por delante, el Gobierno debe establecer prioridades.
Más que insistir en una reforma a la distribución, compleja y de tramitación incierta, una alternativa puede ser avanzar en la implementación de medidores inteligentes, medida respaldada técnicamente que puede ejecutarse vía decreto. Del mismo modo, en vez de apostar por un plan de descarbonización anticipada, que generará fricción en el sector energético, es clave impulsar medidas procrecimiento que incentiven la inversión en infraestructura de respaldo, almacenamiento y transmisión, elementos clave para mejorar la seguridad y resiliencia del sistema.
Si no se actúa con pragmatismo y realismo, las urgencias energéticas se seguirán postergando, de una administración a otra, estancando el desarrollo de un industria que hasta hace unos años era un ejemplo para la región.


Luigi Sciaccaluga
Gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa accionario de Falabella se sigue moviendo y Paola Cúneo vende papeles del retailer por $ 160 millones
2
Economía y Política

Vicepresidenta del BC y estudio sobre el impacto del salario mínimo en el empleo: “El efecto que da en realidad no es tan grande”
3
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
4
Economía y Política

Continúa acabándose el subsidio fiscal a los combustibles y la recaudación del Mepco supera los US$ 53 millones en el segundo trimestre
5
Empresas

Desde Family Shop a Buin Zoo: las empresas que han adquirido los bienes de la quebrada Multitiendas Corona
6
Mercados

Renato Sepúlveda asumirá gerencia general de las compañías de seguros del Grupo Consorcio tras salida de histórico ejecutivo Christian Unger
7
Mercados

Valeria Alberola, la chilena que encabezará el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon
8
Mercados

¿Por qué Latam Airlines ha borrado US$ 1.700 millones de capitalización bursátil desde sus recientes máximos?
VER MÁS
VER MÁS