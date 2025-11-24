Alfonso Swett Opazo, a un año de su partida

Señor Director:

Quería dedicar unas palabras a un hombre que ha sido y será un ejemplo de vida, de una honradez y ética a toda prueba y una consecuencia tremenda. Un excelente hombre, esposo, papá, hijo, hermano y amigo.

Es Alfonso Swett Opazo, que nos dejó hace un año, conocido empresario en Chile, lideró a la CPC en un momento crucial como el estallido y el inicio de la pandemia, director de empresas, economista, intelectualmente brillante, pero por sobre todas las cosas un hombre humilde, sincero, preocupado por los demás, consecuente, siempre buscando la justicia social y mi jefe directo y amigo por los últimos 12 y mejores años de mi vida.

Es injusta la vida, su enfermedad partió en septiembre 2022 y la afrontó con una actitud que realmente sorprendía a todos, con una fuerza interior tremenda, mucha fe e inquebrantable fortaleza. Dio la pelea por más de 2 años, siendo que su pronóstico era menor a 6 meses de vida.

Quiero expresar mi más profunda admiración por Alfonso, trataré de seguir su legado humildemente y jamás olvidaré la inspiración que fue para todos los que trabajamos con él. Se fue un Grande y su recuerdo permanecerá por siempre.

Te quiero mucho amigo mío, mejoré en todos los aspectos de la vida con tu ejemplo, te doy las gracias por haber sido tu mano derecha todo este tiempo, estoy orgulloso y profundamente agradecido de todo lo que me diste y enseñaste.

Realmente si alguien se merece estar junto a Dios eres tú y llego a la conclusión que este mundo no estaba preparado para ti. Descansa en paz, un abrazo y hasta siempre.

Felipe Sepúlveda Cabrera