Cartas

Aprender de lo que funciona

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 21 de noviembre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

En respuesta al llamado del Consejo para la Reactivación Educativa —convocado por el Presidente Boric e integrado por exministros, rectores, sostenedores y expertos— nació Sumar Saberes, alianza público-privada que busca identificar y escalar experiencias efectivas para mejorar los aprendizajes.Se mapearon cerca de 100 iniciativas de todo el país y se evaluaron 30. De ellas, 16 destacaron por su alto nivel de robustez técnica e impacto en aprendizajes. Muchas otras muestran elementos interesantes que contribuyen a su potencial. En conjunto, apoyan a establecimientos con un 85% de vulnerabilidad promedio, en áreas de lectura, pensamiento matemático, desarrollo socioemocional y asistencia.Este trabajo fortalece una cultura de uso de evidencia en educación. Avanza hacia un estándar nacional para el diseño y evaluación de programas, y entrega información útil para decisiones en políticas públicas, sostenedores y comunidades educativas. En tiempos de recursos limitados, aprender colaborativamente sobre la mejora y hacerla llegar a más escuelas es el camino más inteligente y justo para nuestras niñas, niños y jóvenes.

Martín Cáceres

director Centro de Innovación Mineducclaudia ruiz-tagledirectora ejecutiva Fundación Anglo AmericanValentina Quiroga, gerenta de Desarrollo Humano Fundación Chile

