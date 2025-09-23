Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

¿Argentina al borde del precipicio?

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Argentina enfrenta, nuevamente, el fantasma del default, a pesar de haber recibido más de US$ 30.000 millones del FMI y el Banco Mundial. La gestión de Javier Milei logró hitos inéditos, que incluyen superávit fiscal, inflación en descenso y una fuerte recuperación bursátil, lo que devolvió confianza a los inversionistas. Sin embargo, los ajustes trajeron un alto costo social y un revés electoral que reabrió dudas sobre la continuidad de las reformas.
Hoy resurgen los riesgos sobre fuga de capitales, expectativas de devaluación del peso hacia 1.800 por dólar y una mayor probabilidad de impago de la deuda externa. Una moneda debilitada compromete las obligaciones financieras y erosiona la estabilidad que ha logrado la economía.
En este escenario es que Estados Unidos ha intervenido. Está en juego la economía argentina, pero también la disputa por la influencia regional frente a una China cada vez más cercana a Brasil. Así, el país trasandino se ha transformado en un laboratorio global, donde la estabilidad financiera y la geopolítica se cruzan en una encrucijada decisiva.

Renato Campos
CEO de GHTrading

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta
2
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
3
Sostenibilidad

Valeria Cox managing partner de Stanton Chase: “Es alarmante el bajo porcentaje de empresas nacionales que se están haciendo cargo de los planes de sucesión”
4
Empresas

Directorio de Falabella aprueba repartir entre sus accionistas un dividendo provisional de US$ 121,8 millones
5
Empresas

Justicia condena a Tarjetas Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
6
Mercados

Los factores tras la caída de hasta 88% en patrimonio de los fondos de Sartor AGF
7
Mercados

Inversionistas extranjeros apuestan por acciones chilenas con “historias de recuperación”
8
Economía y Política

La Moneda promulgó la reforma a los notarios: las siete claves del nuevo sistema de nombramientos y el fin de los cargos vitalicios
VER MÁS
VER MÁS