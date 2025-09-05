Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Ausencia de planificación

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Hace algunos años, el entonces exministro Esteban Valenzuela advirtió sobre la disminución de la superficie destinada a usos agrícolas, forestales y ganaderos, por las parcelaciones y, a raíz de ello, se tomó la decisión de detenerlas. Cuatro años después y sin que se haya implementado una solución integral, no solo se generó una paralización del desarrollo territorial, sino que además las cifras de producción ganadera en la Región de Aysén han disminuido de manera significativa.

La pregunta que corresponde es si el verdadero problema radica en las parcelaciones o, más bien, en la ausencia de una visión de planificación territorial moderna, que compatibilice conservación, productividad y demanda habitacional.

Mario Anfruns Bustos

Arquitecto

