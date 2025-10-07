Click acá para ir directamente al contenido
Ausentes en el Presupuesto

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

En su mensaje sobre el Presupuesto 2026, el Presidente habló de salud, pensiones y seguridad. Pero echamos de menos una referencia directa a las pequeñas y medianas empresas, que generan más del 65% del empleo en Chile.

Sabemos que el detalle recién se conocerá en los próximos días. Aun así, si de seguridad económica se trata, no podemos olvidar a las PYME. El acceso a financiamiento con garantías reales, programas de fomento que funcionen y apoyos efectivos a la contratación no son beneficios marginales, sino condiciones básicas para que el país crezca de manera sostenible.

La expectativa está en que el Presupuesto lo recoja con claridad y que el debate legislativo les dé el espacio que merecen. Porque cuidar a las PYME es cuidar la  seguridad económica de Chile.

Nicolás López Lecube

Country Manager de Xepelin Chile

