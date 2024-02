Autorregulación de la industria publicitaria

Cartas

Señor Director:

Si bien la académica Érika Isler hace referencia en su carta a la aparente ausencia de normativas en el tratamiento de las imágenes en relación a la venta de cosméticos, ello no significa que la industria de la publicidad no lo tenga en consideración.

El CONAR lleva más de 35 años guiando a los actores de la industria desde una perspectiva ética, siendo uno de los pocos sectores capaz de autorregularse. En este sentido, la organización ya cuenta con el artículo 25 del Código Chileno de Ética Publicitaria donde se menciona que, al momento de hacer publicidad de estos productos, el uso de técnicas en pre y post producción, tales como alargamiento de pestañas, extensiones de cabello, entre otras, debe cumplir con ciertas bases. El avisador debe asegurarse de que la ilustración del desempeño del producto publicitado no sea engañosa, así como tampoco deben alterarse las imágenes, ni que sus formas se vuelvan poco realistas. Al respecto, cabe mencionar que el CONAR ha recibido casos relacionados al tema, consiguiendo que los fallos tengan un alto nivel de cumplimiento, lo que demuestra el interés de las marcas por autorregularse.

Entonces, la inexistencia de una normativa no significa que no se estén estableciendo principios éticos que deben seguir los avisadores para evitar la manipulación engañosa, sino que la industria publicitaria en Chile sí se preocupa por la responsabilidad en la comunicación, mostrando un compromiso activo con la autorregulación.

Maribel Vidal

Directora Ejecutiva de Conar