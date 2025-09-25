Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Brechas en innovación

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

El reciente Global Innovation Index 2025 confirma a Chile como líder regional en innovación. Sin embargo, permanece pendiente la tarea de cerrar la brecha entre insumos y resultados: mientras ocupamos el lugar 43 en condiciones para innovar, caemos al 63 en impactos concretos. . Si el conocimiento no se transfiere a la industria, si no se articula academia y empresa, y si no se fomenta una cultura de riesgo que permita emprender en grande, seguiremos estancados en el mismo lugar.
Tenemos la oportunidad de transformar el liderazgo regional en un salto cualitativo hacia el desarrollo basado en conocimiento. El desafío es mantener la posición en el ranking y lograr que cada avance se traduzca en mejoras tangibles en la calidad de vida de las personas.

Agustina Davis Komlos
Académica Facultad de Derecho UNAB., socia BD Badilla Davis

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
2
Economía y Política

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
3
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
4
Empresas

La familia Müller no para: concretó nueva compra de acciones de Falabella por US$ 52 millones
5
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
6
Mercados

IPSA cierra en rojo y queda cerca de perder los 9.000 puntos luego que Latam se hundiera tras venta secundaria de acciones
7
Empresas

Schwager Minería logra contratos con grupo Luksic y Codelco y suma negocios por más de US$ 114 millones en el año
8
Empresas

Bosch recorta 13 mil empleos y da la señal más clara de la crisis que sacude a la industria automotriz alemana
VER MÁS
VER MÁS