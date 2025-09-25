Brechas en innovación

Señor Director:

El reciente Global Innovation Index 2025 confirma a Chile como líder regional en innovación. Sin embargo, permanece pendiente la tarea de cerrar la brecha entre insumos y resultados: mientras ocupamos el lugar 43 en condiciones para innovar, caemos al 63 en impactos concretos. . Si el conocimiento no se transfiere a la industria, si no se articula academia y empresa, y si no se fomenta una cultura de riesgo que permita emprender en grande, seguiremos estancados en el mismo lugar.

Tenemos la oportunidad de transformar el liderazgo regional en un salto cualitativo hacia el desarrollo basado en conocimiento. El desafío es mantener la posición en el ranking y lograr que cada avance se traduzca en mejoras tangibles en la calidad de vida de las personas.

Agustina Davis Komlos

Académica Facultad de Derecho UNAB., socia BD Badilla Davis



