Cambio en las reglas de juego

Señor Director:

La reciente aprobación en general del proyecto que elimina las multas por circular sin TAG genera una inquietud profunda en el mundo de la infraestructura, que trasciende con mucho la situación puntual de las autopistas urbanas. Durante tres décadas, el sistema de concesiones ha permitido dotar al país de carreteras, túneles y obras estructurales que el presupuesto público, por sí solo, no habría podido financiar oportunamente, apoyado en reglas claras, estabilidad jurídica y mecanismos eficaces de cobro que dan soporte al financiamiento de largo plazo.

Debilitar, en plena tramitación ordinaria y en un contexto electoral, un elemento clave de cumplimiento como la sanción por circular sin TAG, sin ofrecer una alternativa operativa, debilita la señal de certeza que Chile ha proyectado hacia los inversionistas y termina castigando a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

La discusión de una política pública tan estructural debiera centrarse en cómo corregir las deficiencias percibidas por la ciudadanía —por ejemplo, topes razonables a la acumulación de multas y mejores facilidades de pago— sin poner en riesgo el modelo, que ha permitido apalancar inversión privada en beneficio del interés general.

Juan Pablo Negroni

Presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile