Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Coca-Cola Andina compromete inversiones por US$ 1.000 millones en la región y subir el ritmo en Chile si mejora la economía

El plan considera un horizonte de cuatro años. La embotelladora espera cerrar un buen 2025 y proyecta un auspicioso 2026, con crecimiento en los mercados donde opera.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Lunes 22 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

ANDINA-B Coca-Cola consumo Kast inversiones Valeria Ibarra
<p>Coca-Cola Andina compromete inversiones por US$ 1.000 millones en la región y subir el ritmo en Chile si mejora la economía</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Nestlé termina anticipadamente contrato de uso de marca Savory para heladerías con el grupo Unifood
2
DF MAS

Una visita a Quellón, discursos, lágrimas y sus campos en el sur: Felipe Briones Goich se despide de Yadrán
3
DF MAS

Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist
4
Internacional

Elon Musk se convierte en la primera persona con patrimonio valorado en US$ 700.000 millones
5
DF MAS

Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
6
DF MAS

José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza, y el caso Berríos: “Obviamente es fácil pegarnos a nosotros hoy día”
7
DF MAS

Con ostras y asado braseado: El almuerzo en que Kast y Quiroz llamaron a empresarios argentinos a invertir
8
Señal DF

Francisca Ponce pasa el primer examen: fusiona las Cascadas con amplia mayoría
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete