Coca-Cola Andina compromete inversiones por US$ 1.000 millones en la región y subir el ritmo en Chile si mejora la economía

El plan considera un horizonte de cuatro años. La embotelladora espera cerrar un buen 2025 y proyecta un auspicioso 2026, con crecimiento en los mercados donde opera.

Después de hablar por casi una hora, preguntamos a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de la embotelladora Coca-Cola Andina por más de 14 años, cual es su balance personal de su paso por la compañía controlada por el grupo Said Handal, Said Somavía, Garcés y Chadwick y que está en Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. “Solo me queda agradecerle a Dios por esta oportunidad de poder trabajar con gente como los controladores que tenemos, con un equipo como el que hay en cada uno de los países. Realmente, no puedo pedir nada. Ha sido una experiencia maravillosa. Hemos podido desarrollar Andina, hacerla crecer, meternos en nuevos segmentos, estar en la lideranza de la parte digital a través del trabajo de todos los equipos”.

La empresa, que embotella y distribuye Coca Cola en el Cono Sur, pero que se define como una compañía total de bebidas por lo que vende desde aguas a licores, es la segunda de Sudamérica en su tipo y pese a los cambios en el consumo, los vaivenes geopolíticos y cambiarios, cerrará el 2025 con sólido crecimiento, anticipa su CEO. Los números: casi 60 millones de consumidores, más de 900 millones de cajas vendidas a septiembre y utilidades que crecieron 26,6% y se sitúan en los $ 168.384 millones.

Andina, cuenta Peirano, se apresta a cumplir 80 años en 2026 y su foco es crecer más orgánica que inorgánicamente. El 80% de la venta es digital en promedio en los cuatro países y eso se logró, cuenta, con una plataforma integrada que incorpora IA.





- ¿Qué le parece el resultado de las elecciones?

- Siempre que hay un cambio de gobierno hay un cambio de expectativa. Todo indicaría que este gobierno está enfocado en los temas que recalcó en la campaña, seguridad y volver el crecimiento a Chile, que ha tenido un crecimiento bastante modesto y ojalá que con este nuevo ciclo, con las acciones que tomen, se pueda revitalizar el crecimiento. Chile es un gran país, tiene todo para hacerlo, así que estamos -como con todos los inicios de gobierno- entusiasmados con lo que viene y preparados para el nuevo ciclo. Ojalá que sea bueno. Creemos que así será y sacarle todo el provecho que se pueda a esta nueva etapa.

- Y en la medida que mejoren las expectativas económicas, ¿Andina va a aumentar las inversiones?

- El año que viene vamos a cumplir 80 años como empresa en Chile. Es todo un hito llegar a los 80 años y con esa visión, nosotros siempre hemos invertido lo necesario como para poder seguir creciendo y brindarle a nuestros clientes un buen servicio, tanto en capacidad productiva como en distribución y capacidades de venta. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Siempre hemos invertido y seguiremos invirtiendo en Chile. Y ojalá que si la economía se reactiva podamos invertir cada vez más, porque eso significaría que estamos creciendo.

- ¿Y qué le parece que la primera salida del país del presidente electo haya sido ir a Argentina?

- Estamos unos al lado del otro con una frontera inmensa y tenemos un montón de sinergias. Ojalá que entre ambos presidentes puedan tener una adecuada sintonía a efectos de que esta relación sea cada vez más fuerte, más unida y que sirva para ambos países para seguir creciendo juntos, que es como debiéramos ser.

- ¿Esto abre camino a más inversiones en Argentina?

- En Argentina siempre hemos invertido más allá de la situación económica, porque estamos para quedarnos. No somos una inversión especulativa, somos inversión que cree en el país.

- Y de cara al 2026, ¿van a tener crecimiento orgánico, o crecimiento inorgánico, adquisiciones?

- Nosotros siempre miramos (adquisiciones), pero la realidad es que hay muy pocas oportunidades, por lo cual, yo te podría decir que el crecimiento orgánico es a lo que estamos apuntando. El crecimiento inorgánico está un poco más difícil porque no hay tantas opciones dentro del sistema Coca-Cola. Nosotros no somos una empresa que va a salir del rubro en donde estamos comprando otro tipo de negocios: estamos enfocados en lo que es venta y distribución de bebidas de productos Coca-Cola y nuestra manera de crecer inorgánicamente es cuando algún otro embotellador decide juntarse o salir del sistema y no veo mucha oportunidad en eso, dado que los negocios han sido buenos, no veo que haya ninguna oportunidad al menos en el corto plazo, pero siempre estamos abiertos para seguir creciendo, que es un poco lo nuestro ADN.

- Delinearon un plan de inversiones de US$ 500 millones entre el 2025 y el 2026. ¿Cuánto de eso se concretó ya?

- La mayoría ya está totalmente realizada. En estos últimos años hemos realizado inversiones, tal vez extraordinarias, más allá de lo que necesitamos para el mantenimiento y el crecimiento normal que fue, por ejemplo, la inversión en Re-Ciclar.

En el caso de Brasil, hemos invertido en una planta de cerveza que ya está funcionando, ya está produciendo cerveza Teresópolis, que es una marca que tenemos en conjunto con Coca-Cola Femsa y dándole un enfoque hacia este tipo de productos en el segmento Premium y Súper Premium. Por lo cual de aquí para adelante ya no quedan muchas de estas inversiones extraordinarias y nuestros valores van a estar alrededor de los US$ 250 millones por año aproximadamente como nivel de inversión de mantenimiento.

- Se podría decir que de aquí el los próximos cuatro años más o menos son US$ 1.000 millones ...

- Como línea base, sí. De ahí pueden aparecer algún tipo de oportunidad que haya, pero hoy no la vemos. Ahora, si existe la oportunidad para invertir más para crecimiento o para algún otro tipo de cosas, por supuesto que lo haremos.

- Están en cuatro países. ¿Están viendo un quinto país?

- Esto es como el matrimonio, no depende también de que la otra persona también quiera. Como Andina queremos seguir creciendo, siempre estamos abiertos a las oportunidades y ojalá que eso suceda.

- ¿En dónde ven oportunidades?

- Embonor tiene su área de influencia. Si tú dices ‘¿dónde hay oportunidades?’, básicamente en Brasil, Argentina y Chile. En Paraguay ya tenemos el 100%.

Y en el resto de los países -Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú están embotelladores del tamaño o más grandes que Andina, como Femsa y como el Arca, por lo cual ellos no van a no van a vender. Entonces, esos países ya están cerrados.

Resultados del 2025

- ¿Cómo van a terminar el 2025 en resultados?

- Vamos a terminar bien, esperemos que en lo que resta del año el sol brille en los cuatro países.

En el último trimestre en la ganancia neta atribuible al propietario estamos un 26,6% arriba, en ventas consolidadas en 8,3% arriba, el Ebitda ajustado un 8,3% arriba en lo que vamos hasta ahora.

- ¿Es proyectable este resultado para el cierre del último trimestre?

- El comparativo es más difícil, pero va a depender mucho de cómo se muevan estos últimos tres meses, que tienen un peso muy relevante en el total por el volumen que significa, son más de tres meses en lo que hace a impacto en resultados, pero estoy convencido que vamos a tener un muy buen año.

- ¿Cuál país que crece más?

- Brasil ha tenido en estos últimos años un crecimiento realmente muy relevante. En el caso de Argentina ha tenido up and down: inmediatamente después de las elecciones (cuando llegó Milei) y cuando vino el primer ajuste, caímos. Luego hemos crecido mucho en el primer semestre, luego se ha estancado un poquito más en esta segunda parte del año y ahora estamos viendo que está empezando a remontar nuevamente... Ha sido un poquito más dependiendo un poco del humor económico del país. En el caso de Paraguay es un país muy estable, un crecimiento muy sostenido y en el caso de Chile también es un país muy estable, con un crecimiento un poquito más bajo pero también sostenido.

Accionistas de segunda generación

- ¿Cómo es su relación con este pacto de accionistas?

- Esta es la segunda generación que está trabajando juntos, haciendo crecer el negocio que se inició en Chile y hoy está en cuatro países y somos el tercer embotellador, en tamaño, de Latinoamérica, el segundo en Sudamérica, por lo cual yo creo que ha sido para ellos una aventura totalmente exitosa. Ellos están muy felices de lo que han logrado, de ser ya segunda generación y seguir pensando en crecimiento. No seguir pensando en cómo no solo repiten lo que hicieron sus padres, sino que lo amplifican.







La gestión de los envases, del agua y de la energía

Un tema crítico para Andina son los envases. La compañía invirtió US$ 35 millones, junto a su competidora Embonor, en una planta, Re-Ciclar, en Chile, que es capaz de reciclar más de 350 millones de botellas al año. En cuanto a la retornabilidad, la firma destaca que es uno de los embotelladores del sistema con mayor venta de retornables en nuestras cuatro operaciones, con un 27,6%.

La empresa ha implementado iniciativas para disminuir las pérdidas de agua y lograr un consumo eficiente y han reducido el consumo en un 20% desde el año 2018 en los cuatro países.

Otro foco son las generando eficiencias en las operaciones y la integración de energías renovables, donde nuestro consumo de ERNC supera el 37% en las cuatro operaciones.

En su gestión con los vecinos, Peirano destacó la iniciativa Parque Cerros de Renca, donde están construyendo una planta de tratamiento de agua en la planta de Renca para abastecer de agua tratada al parque cerros de Renca. “Nuestro rol es disponibillizar, trasladar y entregar aguas residuales para el riego del Parque Metropolitano Cerros de Renca”, dice el CEO de Andina, una inversión que suma $ 900 millones.







“Vemos el 2026 con mucho optimismo, creemos que va a ser un buen año”

-¿Cómo ven el 2026?

- El 2026 lo vemos con mucho optimismo, creemos que va a ser un buen año. Yendo por país, Paraguay es un país muy estable y va a seguir con los crecimientos que tiene, están tomando las decisiones económicas correctas, por lo cuales no vemos ahí ningún tipo de riesgo. En el caso de Brasil, va a ser un año de elecciones y en general de elecciones son años más activos desde el punto de vista del consumo por acciones de los gobiernos y demás.

- ¿Se compra más en elecciones?

- Normalmente, durante las elecciones, algunos gobiernos hacen acciones que al final redundan en beneficios en el bolsillo de los consumidores y se reactiva (el consumo), además de ser un año de Mundial de Fútbol. El año que viene tenemos un Mundial extendido y hay más cantidad de equipos, entonces eso también va a ayudar. En el caso de Argentina ya van a haber pasado las elecciones, como ocurrió este año las elecciones de medio término, por lo cual también va a ser un año más tranquilo, y donde el gobierno tiene un poquito más de fuerza, por lo cual dio un poquito de más certidumbre hacia las reformas que están realizando. Y en el caso de Chile, tenemos un nuevo gobierno con toda la ilusión que eso genera y todo el buen momento que hay cada vez que termina una elección y esperamos con más crecimiento (económico).

-¿Las ventas subirán sobre 10%?

Dios te oiga, pero la realidad no te lo puedo decir. Ya está difícil hacer una previsión de ese tipo, pero sí creemos que vamos a crecer.