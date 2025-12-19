Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile: “Los números de inversión hay que verlos con mucha cautela”

Ad portas de cerrar el año, el economista destaca la necesidad de avanzar en la reforma al sistema político.

Como “fundamental” considera el economista jefe de Banco de Chile, Rodrigo Aravena, que será el próximo año para poner sobre la mesa los temas realmente importantes que permitan recuperar el crecimiento de la actividad, sobre todo teniendo presente aquellos sobre los cuales existe un claro acuerdo.

Una visión que sustenta en el hecho de que en elecciones presidenciales anteriores hubo muchas más diferencias en materia de agenda, pero hoy -ya con Presidente electo claro- hay un consenso transversal entre distintas coaliciones, lo que -a su juicio- debe llevar a “una mayor urgencia para aprovechar el momento”.

Un cuadro donde comparte las perspectivas para 2026 expuestas por el Banco Central en el marco de la publicación del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, pero también identifica una serie de preocupaciones.

“Estamos viendo un escenario que es más positivo”, afirma Aravena antes de resaltar que estamos en un proceso de recorte de la tasa de interés, pero en un escenario donde la demanda interna se está acelerando.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“Estamos bajando la tasa de interés en un contexto donde hay más demanda interna, donde hay más crecimiento económico, donde hay más inversión, más consumo. Entonces, claramente, la única posibilidad que tenemos ahí para poder justificar un recorte de tasa con más demanda interna, es porque las presiones de oferta están cayendo”, argumenta.

Otro dato que subraya es la menor probabilidad de tener shocks de costos “que pensamos en algún minuto que se podían dar a raíz del alza de tarifas, que eso podía generar algunos problemas de suministro, costos indirectos”.

Entonces, resume, “la gran diferencia que tenemos hoy respecto de otros escenarios es que estamos pensando en bajas de tasas de interés con mayor crecimiento en la demanda interna; y esa combinación es algo beneficiosa en materia de crecimiento”.

- ¿Ve posible crecer un 3% en 2026?

- Es posible, pero no es lo más probable. Nosotros estamos con una estimación que se ha ido acercando al 2,5% y durante el año hemos ido subiendo la estimación de crecimiento tanto de 2025 como también la de 2026.

- ¿Qué ha pasado ahí?

- Básicamente, hemos tenido mejor dinamismo de la demanda interna y también hemos visto un menor deterioro del escenario externo.

Ahora, hay que entender esto como una recuperación cíclica. No tenemos razones hoy para pensar que la capacidad de crecimiento de Chile haya mejorado.

La principal razón para estos aumentos de perspectivas de crecimiento son los números de inversión, pero hay que verlos con mucha cautela, porque la economía los últimos años tuvo un desempeño muy deficiente en esta materia.

La inversión cayó dos años consecutivos y esta recuperación que vivimos el tercer trimestre de tasas del 10%, si la inversión crece un 7% este año, si logra crecer el 5% el próximo, estaríamos hablando de una inversión que va a seguir siendo un 24% del PIB y esa no es una cifra alta.

Para que la economía crezca a tasa sostenible el 3% necesitamos una tasa de inversión que sea de 27% o más. Esta inversión es más bien una puesta al día, es una recuperación de lo que no tuvimos en años previos. Hay que verlo con cautela todavía.

“En lo local, hay que reconocer que algunas de las medidas que podrían promover crecimiento económico necesitan apoyo legislativo”.

- ¿Pero se ve un escenario más auspicioso para la economía o hay preocupaciones?

- Es un escenario más auspicioso, pero ¿respecto de qué? ¿De lo que pensábamos a principios de año? Sí, de todas maneras. Pero si miramos el 2026 y lo comparamos con el escenario que teníamos antes de todos los shocks que hemos tenido, es un escenario más malo.

- ¿Y las preocupaciones?

- En lo local, hay que reconocer que algunas de las medidas que podrían promover crecimiento económico necesitan apoyo legislativo. Hay que ser cuidadoso a la hora de sumar coaliciones, porque todavía tenemos fragmentación política.

Nosotros no tenemos una lógica de dos grandes coaliciones, al menos hay cuatro y lograr acuerdos con esa fragmentación es un tema que todavía está pendiente. Me preocupa que no podamos avanzar en distintas materias prodesarrollo por falta de condiciones políticas.

En ese sentido, una preocupación es que no podamos avanzar en la reforma al sistema político. Es sumamente relevante.

Me preocupa el empleo, porque tenemos esta combinación de tener baja participación laboral con deterioro de resultados académicos en distintos colegios. Puede generar una formación de capital humano más baja hacia adelante.

Me preocupan en el muy largo plazo los cambios demográficos.

Pero, con todo, estamos viendo un 2026 con mejor sensación térmica, porque vamos a crecer lo mismo de 2024 a 2026, 2,5%, pero la gran diferencia es que el 2024 crecimos sin demanda interna, con caída de inversión y solamente exportaciones. En cambio, ahora, estamos creciendo con más demanda interna, compensando la caída de exportaciones.

“La política monetaria ha sido determinante para que el peso chileno no se haya apreciado más”.

- El ministro Grau ha señalado que el Gobierno entregará un país “con mayor capacidad de crecimiento”. ¿Está de acuerdo?

- Yo haría una evaluación distinta.

Independiente del Gobierno que sea, yo creo que es sano reconocer que el resultado final que tiene una economía en materia de crecimiento, empleo, inflación, no es 100% atribuible a lo que haga el Ejecutivo durante cuatro años. Ahora, aquí hay que hacerse cargo de una economía que hoy en lo concreto, bajo cualquier análisis, si comparamos la economía que tenemos respecto a que teníamos el 2019, tenemos fundamentos más débiles.

Los retiros de fondos de pensiones tuvieron un efecto, la incertidumbre política-institucional que tuvo Chile tras dos procesos constituyentes también tuvo un efecto, el hecho de haber presentado nuevamente la intención de una reforma tributaria que finalmente no avanzó, esas cosas también tienen efecto.

Cuando vemos hoy, por ejemplo, que la tasa de participación laboral no ha pasado el 62% y antes la pandemia teníamos una participación laboral que era 64%, creo que eso es algo pendiente.

(...) Aquí hay que hacerse cargo de los efectos que tuvo la combinación de realizar un cambio en las horas de la jornada laboral, más costos laborales creciendo más rápido que la inflación en un contexto de bajo crecimiento económico. Eso genera más desempleo.

En materia de crecimiento, no hay ninguna razón hoy para pensar que la economía mejoró su capacidad de crecimiento. Tuvimos dos años con caída de inversión.

La próxima administración va a tener que hacer esfuerzos de reconstrucción de fundamentos que se han perdido los últimos años.

- ¿Qué tanto puede cambiar el escenario delineado en el IPoM si se materializa el recorte de US$ 6.000 millones de Kast?

- No sabemos todavía. No da lo mismo realizar un recorte de US$ 6.000 millones sin hacer nada más que hacer un recorte de US$ 6.000 millones moviendo otras variables como subsidios e impuestos.

El gasto fiscal es una herramienta y el objetivo no puede ser un cierto nivel de recorte. El objetivo es tener sostenibilidad fiscal y retomar la credibilidad de la regla fiscal que se dañó después de tres años consecutivos de incumplimiento y errores de estimaciones de ingresos por parte de la Dipres.

Yo creo la discusión inicial es ¿Cómo vamos a bajar los impuestos en Chile manteniendo la sostenibilidad fiscal?

Si nosotros bajamos impuestos y no hacemos nada más, eventualmente habría que tener alguna compensación vía gasto. Pero la pregunta es: ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una caída de impuestos, pero paralelamente se implementan distintas medidas proinversión? Ahí no sería necesario el mismo monto (de recorte).

Está también la alternativa, que creo que sería la más difícil, pero hay que reconocer que hay una parte del espectro político que impulsaría eso, que es hacer una reforma compensada. Que es buscar ajustar, ya sea otros impuestos o hacer otros beneficios o revisar algunos subsidios, para tener una reducción de impuestos más bien neutra en términos de balance en el corto plazo.

¿Fin a las bajas de tasas? “Estamos hablando de terminar el período de normalización entre marzo y abril del próximo año”