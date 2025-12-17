Viento a favor para el nuevo Gobierno: Banco Central mejora proyecciones para el PIB y la inversión en 2026

El IPoM presentado este miércoles considera una clara recuperación de la formación bruta de capital fijo de 7% en 2025 y el próximo año se acercaría a 5%.

Un escenario económico más positivo pareciera que va a recibir de entrada el Gobierno presidido por José Antonio Kast a partir del11 de marzo.

Así se desprendió del Informe de Política Monetaria (IPoM) corresponiente a diciembre que presentó este miércoles el Consejo del Banco Central ante la comisión de Hacienda del Senado, el que incluyó un alza en las expectativas de crecimiento para 2026, en medio de una clara recuperación de la inversión en el país y la esperada moderación de los precios internos.

“Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de año”, destacó la presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, en referencia al plano local ante los parlamentarios.

Y aunque la economista habló de cambios “acotados” en las proyecciones frente al IPoM de septiembre, sí advirtió una marcha de la inversión más dinámica de lo previsto, en particular la que corresponde a maquinaria y equipos, siendo los grandes proyectos mineros y energéticos los que continúan como el principal impulsor en la expansión de este componente.

En este contexto, el reporte estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandiría 2,4% este año, o sea, en la parte media del rango de septiembre (2,25%-2,75%), mientras que para el próximo el rango mejoró de 1,75%-2,75% a 2,0%-3,0%.

O sea, mientras esta administración terminará con un promedio de 1,9%, la siguiente debutará con la posibilidad de que el primer año termine con una expansión del PIB de al menos menos 2,5%.

Hacia 2027, el pronóstico del ente rector se mantuvo entre 1,5% y 2,5%, en línea con el crecimiento de tendencia de la economía.

Coherente con una demanda más dinámica, el banco resaltó que el desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) se habría recuperado tras dos años de bajas -e, incluso, por encima de lo proyectado-, un 7% en 2025. Hacia el ejercicio venidero, lo estimado subió de 4,3% a 4,9% en 2026; mientras que los 12 meses siguientes subiría 3,1%.

Respecto a si hay un punto de inflexión en materia de inversión, el gerente de la División de Política Monetaria del Central, Elías Albagli, planteó que se trata más bien de un “reconocimiento” de que los datos ha ido mejorando en forma gradual a lo largo del año.

“Y no solamente la inversión, sino que los fundamentos también de la inversión. Como mencionó la presidenta, condiciones financieras, precio de los commodities y las expectativas también de hogares y empresas”, afirmó el economista.

De hecho, el IPoM reparó precisamente en el repunte en el ánimo de los consumidores.

Lo anterior, como mencionó el banco, en un contexto en que el mercado laboral muestra mejoras, aunque -de inmediato- agregó que persisten desafíos relevantes.

En este punto, el análisis recordó que la tasa de desocupación descendió desde el IPoM de septiembre, pero permanece por sobre promedios históricos.

En este marco, el Central proyectó que el consumo privado registre un crecimiento anual de 2,7% en 2025 y 2026, y 2,1% en 2027, apoyado por el incremento sostenido de la confianza de los consumidores y de la masa salarial.

Mejor cobre

En el plano externo, y aunque advirtió que los riesgos del panorama internacional continúan siendo importantes, el IPoM dio cuenta de que el impulso es algo mayor para Chile, considerando que la actividad mundial ha sido resiliente a los shocks de incertidumbre de inicios de año y las condiciones financieras han mejorado.

“El alza del precio del cobre ha impactado positivamente los términos de intercambio”, se planteó.

El precio promedio del cobre proyectado subió a US$ 4,7 la libra en 2026 -lo que determina el menor déficit de la cuenta corriente previsto para ese año- y a US$ 4,6 para 2027. Ambos números se comparan favorablemente con el US$ 4,3 anticipado en septiembre.

En conferencia de prensa, Costa aseguró que no ven una libra de cobre de US$ 5, porque “hay algunos elementos que son más transitorios”, como es el caso de las disrupciones de oferta que ha habido en algunos países.

“Pese a que el panorama se aprecia más favorable, los riesgos del entorno mundial siguen siendo relevantes. (...) hay situaciones que debemos seguir monitoreando cuidadosamente, entre ellas la deteriorada situación fiscal de varios países desarrollados y un ajuste en el valor de los activos, entre ellos los ligados a la inteligencia artificial”, dijo en otro pasaje donde reforzó la cautela.

Grau destaca que entregarán una economía en mejores condiciones