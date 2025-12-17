Click acá para ir directamente al contenido
Presidenta del Banco Central recalca que el desempeño de la economía es "más favorable al que se estimaba a inicios de año"

Frente a la comisión de Hacienda del Senado, Rosanna Costa recalcó que la inflación volverá a la meta antes de lo esperado, pero que el trabajo no termina cuando se logre ese objetivo.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 13:37 hrs.

<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

