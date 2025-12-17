Presidenta del Banco Central recalca que el desempeño de la economía es "más favorable al que se estimaba a inicios de año"

Frente a la comisión de Hacienda del Senado, Rosanna Costa recalcó que la inflación volverá a la meta antes de lo esperado, pero que el trabajo no termina cuando se logre ese objetivo.

Un tono positivo se vio en el discurso de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, frente a la comisión de Hacienda del Senado, en el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre.

“Este cierre de año también viene marcado por un Informe que da cuenta de que la inflación ha bajado más rápido de lo que previsto en el IPoM anterior, lo que se da en un entorno económico global y local algo mejor que lo esperado”, comenzó la economista.

Así, la inflación llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026.

“Esta proyección considera un comportamiento más favorable de algunos factores de costos, entre ellos la apreciación que ha tenido el peso y una reducción del elevado crecimiento de los salarios en trimestres previos. Todo esto, en un contexto en que se han reducido los riesgos inflacionarios que destacamos en el Informe anterior”, explicó Costa.

“La diferencia se concentró en los precios de los bienes, en lo que incidió la apreciación del peso -de más de 4% desde el IPoM anterior- y el efecto que habrían tenido los desvíos de comercio sobre el precio de algunos productos importados. También incidió el comportamiento atípico del precio de algunos alimentos. En los servicios, no se observaron grandes diferencias”, profundizó más tarde la presidenta.

Y agregó que “el crecimiento de los costos laborales se ha ralentizado, aunque en términos nominales sigue por sobre sus promedios históricos”.

“Hoy, con la inflación ya más cerca de volver al 3%, reconocemos que la tarea de controlar la inflación no ha sido sencilla, pero podemos decir con orgullo que el Banco Central lo está logrando con costos limitados para la economía”, subrayó la timonel del Consejo.

Pero también puso una nota de prudencia: “La inflación en 3% todavía es una proyección y la tarea tampoco se acabará el día que ello ocurra”.

“Pese a que el panorama se aprecia más favorable, los riesgos del entorno mundial siguen siendo relevantes. (...) hay situaciones que debemos seguir monitoreando cuidadosamente, entre ellas la deteriorada situación fiscal de varios países desarrollados y un ajuste en el valor de los activos, entre ellos los ligados a la inteligencia artificial”, dijo en otro punto de cautela.

La actividad

“En el plano local, también cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de año”, destacó la autoridad.

Respecto de septiembre, dijo que los cambios en las proyecciones de crecimiento son “acotados”.

“No obstante, se suman a aumentos previos, de la mano de un consumo privado que ha mantenido un adecuado ritmo de expansión y una evolución de la inversión que ha sido más favorable que lo esperado. En todo caso, esta última sigue estando mayormente concentrada en proyectos de energía y la minería, donde los factores de largo plazo tienen un mayor peso en la decisión de inversión”, complementó.

El corredor de la tasa

Como es costumbre, Costa también explicó cuál es el corredor de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que hoy se ubica en 4,5% y tiene un punto medio en su rango neutral de 4,25%.

La presidenta aseguró que el borde superior se asocia a una demanda interna más dinámica. “Esto podría ocurrir en un escenario donde el mayor impulso de la economía local aliente las expectativas y el gasto de hogares y empresas, apoyado también por un entorno donde las condiciones financieras han mejorado, los costos laborales crecen por sobre sus promedios históricos y el precio del cobre ha aumentado”, esbozó.

Por otro lado, el borde inferior del corredor correspondería a un escenario en el que las condiciones financieras globales se deterioran y afectan negativamente la economía local.

“Esto podría ocurrir, por ejemplo, si se da una corrección de los precios de los activos de las empresas tecnológicas que afecte las condiciones de financiamiento externo, la actividad mundial y los precios de las materias primas, en especial el del cobre. En estas condiciones, la demanda interna se debilitaría, reduciendo las presiones inflacionarias y requiriendo de una política monetaria más expansiva”, bosquejó Costa.