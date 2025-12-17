Tras proyecciones del Central, Grau destaca que el Gobierno entregará una economía en condiciones “sustantivamente” mejores
El ministro de Hacienda destacó la expectativa de una inversión que crecerá 7% este año.
Tras conocerse los principales contenidos del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre del Banco Central, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, enfatizó este miércoles que van a entregar la posta como Gobierno en condiciones económicas “sustantivamente mejores que las que nosotros enfrentamos al inicio” de la actual administración.
El secretario de Estado recordó que cuando llegaron, la inflación iba al alza, había un problema de déficit externo, el crecimiento trimestre a trimestre decaía y “no había el impulso de la inversión que tenemos en este momento”.
Precisamente, el ente emisor mejoró la proyección de expansión de la formación bruta de capital fijo -indicador de la inversión- hasta 7%. “Esto es el doble de lo que se pensaba al inicio de este año y da cuenta de una economía que está tomando más impulso y que está generando capacidad de crecimiento de largo plazo”, dijo Grau.
Otros hitos que el ministro resaltó del IPoM de diciembre fue el cálculo del banco respecto a que el Producto Interno Bruto (PIB) avance 2,4% este año, “lo que está en línea con las estimaciones de Hacienda y donde se ve además especialmente un vigor en el PIB no minero”, expuso.
Lo otro es que la inflación va a converger a la meta de 3% en los primeros meses del año 2026. En este punto, Grau especificó que incluso algunos analistas consideran que podría ocurrir en enero próximo.
A su vez, subrayó que se espera que la inflación promedio durante 2026 sea un 2,9%.
“Vamos a entregar una economía creciendo más de lo que estaba creciendo la situación prepandemia, con una inversión creciendo al 7% y con una inflación en la meta del Banco Central”, resumió.
De esa manera, agregó que “las familias van a seguir teniendo aumento de los salarios que están por sobre el aumento de la inflación, lo que les permite tener una mayor capacidad de compra y tener una mejor situación material”.
