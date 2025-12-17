Banco Central revisa al alza el precio del cobre, pero anticipa que el efecto positivo sobre la economía chilena sería más acotado que en otras oportunidades

El instituto emisor corrigió las perspectivas para el precio del metal rojo para este año y los dos siguientes.

El precio del cobre ha entregado buenas noticias y un inesperado alivio a las arcas fiscales chilenas.

En las últimas semanas, el precio del metal rojo se ha consolidado en niveles históricos, superiores a US$ 5 la libra, lo que ha llevado al Banco Central a corregir al alza sus perspectivas para el valor promedio tanto para este año como los próximos dos.

En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, el instituto emisor aumentó la proyección para este año desde US$ 4,30 la libra a US$ 4,50; de US$ 4,30 a US$ 4,70 para el próximo año; y de US$ 4,30 a US$ 4,60 para el ejercicio 2027.

"En los últimos meses, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres ha aumentado de manera significativa, alcanzando un máximo histórico nominal superior a los US$5 por libra (15% por sobre lo registrado al cierre estadístico del IPoM del anterior). Estos valores se ubican, además, por encima del supuesto de US$ 4,3 utilizado como precio de convergencia hacia el final del horizonte de proyección en IPoM previos", parte señalando un recuadro que elaboró el instituto en el que analiza los determinantes del impulso que ha tenido el valor del cobre en las últimas semanas, así como su efecto sobre la economía chilena.

El escenario actual del mercado del cobre se caracteriza por una fuerte demanda, en un contexto de oferta restringida y que, en lo reciente, ha sido afectada por sucesivas disrupciones, parte analizando el banco.

Por el lado de la demanda, destacan la consolidación y el fortalecimiento de factores geopolíticos y tecnológicos, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas ha llevado a varios países a expandir sus planes de gasto en defensa y de protección de minerales estratégicos, expone el emisor.

"Según Álvarez et al. (2025), la industria armamentista incrementará su demanda por cobre

en alrededor de 485 mil toneladas en la próxima década, lo que equivale a cerca del 2% del consumo mundial actual y en torno a la mitad de la producción anual de Escondida. Además, diversas autoridades internacionales han destacado la importancia crítica del mineral para la seguridad nacional, lo que refuerza su importancia geopolítica más allá de su uso en la fabricación de armamento", señala el recuadro.

Asimismo, destaca que el rápido crecimiento de la industria de la inteligencia artificial (IA) es otro factor que está impulsando la demanda por cobre.

"Estimaciones conservadoras indican que la construcción de centros de datos para IA requerirá cada año entre 300 mil y 500 mil toneladas adicionales de cobre hasta 2030, lo que equivale a cerca del 2% de la demanda mundial anual. A esta demanda directa se suma el consumo indirecto asociado a la expansión y renovación de la infraestructura eléctrica necesaria para sostener el avance de la IA. Se agregan, además, el mayor apetito por riesgo en los mercados financieros -también vinculado al auge de la IA-, y las perspectivas de política monetaria más laxa en Estados Unidos, que tienden a aumentar el precio de las materias primas", agrega.

Ojo con entusiasmarse

Sin embargo, el instituto emisor también advierte que las razones detrás del auge podrían ser puntuales y pasajeras, por lo que el efecto de una mayor cotización del mineral sobre la economía chilena podrían ser más acotados que lo habitual.

El impacto de estos mayores precios del cobre en la economía chilena podría diferir de lo observado en situaciones previas, debido a que los shocks de oferta y los geopolíticos la afectan de forma diferente que los de demanda, parte señalando el IPoM.

Cuando el alza de precios se debe a una menor producción local, la actividad económica se contrae en lugar de expandirse, y los efectos sobre la entrada de divisas y el tipo de cambio son más limitados, expone el recuadro. En parte, esto es lo que ocurrió en el tercer trimestre de 2025 y que explicó la contracción de la actividad total en ese período, agrega.

"Por su parte, los shocks geopolíticos provocan movimientos financieros globales similares a los de un risk-off, depreciando las monedas de las economías emergentes y aumentando sus costos de financiamiento. Esto compensa el efecto positivo del mayor precio del cobre sobre el tipo de cambio", argumenta el ente autónomo.

Según Álvarez et al. (2025), la combinación de shocks detrás de la evolución reciente del precio del cobre explicaría parte del aparente desajuste entre los niveles del tipo de cambio y el precio del cobre.

"También se debe considerar que los costos de producción han aumentado significativamente en los últimos años, por lo que parte del ajuste en los precios internacionales actúa como compensación frente a esos mayores costos, reduciendo el impacto macroeconómico y fiscal del mayor precio", apunta el banco.

En el escenario central de este IPoM se asume que algunos de los shocks recientes al precio del cobre serán "persistentes y otros se disiparán", lo que lleva a aumentar las perspectivas desde US$ 4,3 a US$ 4,6 la libra para el promedio de 2027, dice el banco entre las conclusiones del recuadro.

"Sin embargo, el impacto macroeconómico en Chile de este aumento podría ser menor al habitual, debido a las razones detrás del aumento del precio y a los mayores costos de producción", cierra el IPoM.