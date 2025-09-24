Celebrar sin entender

Señor Director:

Me resulta curioso -por no decir penos- cómo ciertos sectores de izquierda celebran el alza de los mercados bursátiles en Chile y, al mismo tiempo, la abrupta caída en Argentina. Parecieran no entender que estos movimientos reflejan el valor presente de expectativas políticas: en Chile, se está internalizando el posible triunfo de un candidato de derecha, mientras que en Argentina, los resultados de las elecciones en Buenos Aires han vuelto a dar espacio al nefasto peronismo.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero Comercial



