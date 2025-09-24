Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Celebrar sin entender

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Me resulta curioso -por no decir penos- cómo ciertos sectores de izquierda celebran el alza de los mercados bursátiles en Chile y, al mismo tiempo, la abrupta caída en Argentina. Parecieran no entender que estos movimientos reflejan el valor presente de expectativas políticas: en Chile, se está internalizando el posible triunfo de un candidato de derecha, mientras que en Argentina, los resultados de las elecciones en Buenos Aires han vuelto a dar espacio al nefasto peronismo.

Carlos Pérez-Cotapos U.
Ingeniero Comercial

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa accionario de Falabella se sigue moviendo y Paola Cúneo vende papeles del retailer por $ 160 millones
2
Economía y Política

Vicepresidenta del BC y estudio sobre el impacto del salario mínimo en el empleo: “El efecto que da en realidad no es tan grande”
3
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
4
Economía y Política

Continúa acabándose el subsidio fiscal a los combustibles y la recaudación del Mepco supera los US$ 53 millones en el segundo trimestre
5
Empresas

Desde Family Shop a Buin Zoo: las empresas que han adquirido los bienes de la quebrada Multitiendas Corona
6
Mercados

Renato Sepúlveda asumirá gerencia general de las compañías de seguros del Grupo Consorcio tras salida de histórico ejecutivo Christian Unger
7
Mercados

Valeria Alberola, la chilena que encabezará el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon
8
Mercados

¿Por qué Latam Airlines ha borrado US$ 1.700 millones de capitalización bursátil desde sus recientes máximos?
VER MÁS
VER MÁS