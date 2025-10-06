Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Comuna libre de minería… y de sentido de sociedad

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El concejo municipal de Penco, donde se emplaza el proyecto de tierras raras de la empresa Aclara, aprobó declarar a la comuna como “territorio libre de minería” y solicita a las autoridades nacionales y regionales abstenerse de entregar concesiones mineras y los respectivos permisos habilitantes. Más allá de la dimensión constitucional o legal de la pretensión, el razonamiento es descorazonador.

Todos gozamos del derecho a sentir disgusto por la minería, pero los hechos de la causa son indiferentes a nuestras emociones, e indican que sigue siendo la viga maestra de nuestra economía. Explica el 57% de las exportaciones y no hay PGU o gratuidad universitaria sin ella.

Si bien es comprensible que uno prefiera su patio trasero libre de minería, la expansión de tal criterio a lo largo del país truncaría la esperanza de progreso de mediano plazo. El concejo estima que favorece a los habitantes de Penco -una afirmación discutible- y parece no ver, o no importarle, el perjuicio sobre todos los demás.

Ese tesoro de tierras raras, minerales críticos para la transición energética, se ubica en su comuna, cierto, pero el acuerdo social, plasmado en la Constitución y las leyes, es que sus frutos nos pertenecen a todos.

Joaquín Barañao

Pivotes

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
2
Mercados

Mario Farren, asesor de mercado financiero de José Antonio Kast: “Sin seguridad en el país no hay confianza y tampoco inversión”
3
Mercados

Continúan las ventas: Álvaro Saieh enajena 1,22% de SMU en $ 11.279 millones a través de la bolsa
4
Empresas

Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
5
Empresas

Gigante Saudí logra registrar la marca Aramco en Chile tras la arremetida de Arauco
6
Empresas

Ofertas por Banmédica superan los US$ 1.000 millones y algunos competidores toman ventaja en el proceso
7
Economía y Política

Caen gastos reservados y sube la dotación máxima de personas en el Gobierno: las otras cifras del Presupuesto 2026
8
Internacional

Los argentinos vienen a Chile a gastar los dólares que Milei necesita con desesperación
VER MÁS
VER MÁS