Comuna libre de minería… y de sentido de sociedad

Señor Director:

El concejo municipal de Penco, donde se emplaza el proyecto de tierras raras de la empresa Aclara, aprobó declarar a la comuna como “territorio libre de minería” y solicita a las autoridades nacionales y regionales abstenerse de entregar concesiones mineras y los respectivos permisos habilitantes. Más allá de la dimensión constitucional o legal de la pretensión, el razonamiento es descorazonador.

Todos gozamos del derecho a sentir disgusto por la minería, pero los hechos de la causa son indiferentes a nuestras emociones, e indican que sigue siendo la viga maestra de nuestra economía. Explica el 57% de las exportaciones y no hay PGU o gratuidad universitaria sin ella.

Si bien es comprensible que uno prefiera su patio trasero libre de minería, la expansión de tal criterio a lo largo del país truncaría la esperanza de progreso de mediano plazo. El concejo estima que favorece a los habitantes de Penco -una afirmación discutible- y parece no ver, o no importarle, el perjuicio sobre todos los demás.

Ese tesoro de tierras raras, minerales críticos para la transición energética, se ubica en su comuna, cierto, pero el acuerdo social, plasmado en la Constitución y las leyes, es que sus frutos nos pertenecen a todos.

Joaquín Barañao

